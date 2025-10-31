október 31., péntek

Farkas névnap

19°
+18
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Emberfeletti teljesítmény

1 órája

Emberfeletti: több, mint 200 kilométert teljesített egy nap alatt a tamási futó

Címkék#tamási#Balatonfüredi UltraFutó Fesztivál#Szőke Csaba#mérföldkő

Elérte, amit kitűzött maga elé. Szőke Csaba 204,789 kilométert megtéve győzött a Balatonfüredi UltraFutó Fesztivál huszonnégy órás számában.

Teol.hu

A Tamásiban élő Szőke Csaba második huszonnégy órás versenyén vett részt a Balatonfüredi UltraFutó Fesztivál keretein belül rendezett megméretésen, amelyen kétszáz kilométer fölé akart jutni, ez pedig össze is jött neki – ráadásul ez az eredmény aranyéremmel párosult. 

Szőke Csaba először jutott 200 kilométer fölé
Szőke Csaba először jutott 200 kilométer fölé

A remek ultrafutó tavaly a BUFF-on teljesítette élete első huszonnégy órását, akkor 186 kilométert tett meg, így ezúttal közel húsz kilométerrel múlta felül egyéni rekordját. „Minél több kilométert szerettem volna gyűjteni, s úgy voltam vele, jó lenne kétszáz fölé jutni – mondta a Csupasportnak a Balaton SC versenyzője. – Tavaly sem voltam már olyan messze a kétszáztól, de idén ez végre összejött. Végig ez lebegett a szemem előtt, az aranyérem csak hab a tortán. Sokáig a hetedik helyen haladtam, majd fokozatosan jöttem fel, tizenkét óra után pedig már az első helyre kerültem. Innentől kezdve már nem akartam kiengedni a kezemből a győzelmet.” 

Szőke Csaba négy esztendővel ezelőtt kezdett futni, akkor azt a célt tűzte ki maga elé, hogy egyéniben teljesítse az Ultrabalatont. Szépen halad efelé, jelentős mérföldkőhöz ért azzal, hogy átlépte a kétszáz kilométeres határt. 

Szőke Csaba csak egyszer került kisebb hullámvölgybe a 24 órás viadalon

„Kilencedik alkalommal jutottam száz kilométer fölé, most pedig meglett a kétszáz is – tette hozzá Szőke. – Habár ez még csak a második huszonnégy órás versenyem volt, talán mondhatom, hogy van már némi tapasztalatom. Kezdek összerakni mindent, folyamatosan javul a frissítésem, a taktikám és a tempóm is. A verseny végére nagyon elfáradtam, de ez teljesen normális. Egyébként húsz óráig teljesen zökkenőmentesen mentek a dolgok, az utolsó négy órában viszont már nagyon fáradt voltam, így értető módon valamelyest csökkent a tempóm. A hajrában már taktikáztam, a második helyezett négy körrel volt lemaradva, igyekeztem mögötte futni, s követni az ő tempóját annak érdekben, hogy ne tudjon közelíteni. Aztán már látta ő is, hogy nem tud befogni, elkezdtünk beszélgetni, így a hajrát közösen tettük meg.” 

A verseny győztesének remekül működött a frissítése, a gyomra végig rendben volt, csupán egyszer került kisebb hullámvölgybe.

„Tizenkét óránál három körön keresztül erős kedvetlenség és fáradtság jött rám, emiatt igyekeztem beszélgetni a többiekkel futás közben, és rendbe is jöttem – hangsúlyozta Szőke Csaba. – A Balatonfüredi UltraFutó Fesztivál után egy kis pihenő várt rám, az októbert kicsit lazábbra terveztem, novembertől pedig elkezdek felkészülni a következő esztendőre. Jövőre, ha minden jól megy, ott leszek egyéniben az Ultrabalatonon, és teljesíthetem legnagyobb célom, de tudom, addig még rengeteg munka vár rám.”

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu