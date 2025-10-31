Emberfeletti: több, mint 200 kilométert teljesített egy nap alatt a tamási futó

A Tamásiban élő Szőke Csaba második huszonnégy órás versenyén vett részt a Balatonfüredi UltraFutó Fesztivál keretein belül rendezett megméretésen, amelyen kétszáz kilométer fölé akart jutni, ez pedig össze is jött neki – ráadásul ez az eredmény aranyéremmel párosult.

Szőke Csaba először jutott 200 kilométer fölé

A remek ultrafutó tavaly a BUFF-on teljesítette élete első huszonnégy órását, akkor 186 kilométert tett meg, így ezúttal közel húsz kilométerrel múlta felül egyéni rekordját. „Minél több kilométert szerettem volna gyűjteni, s úgy voltam vele, jó lenne kétszáz fölé jutni – mondta a Csupasportnak a Balaton SC versenyzője. – Tavaly sem voltam már olyan messze a kétszáztól, de idén ez végre összejött. Végig ez lebegett a szemem előtt, az aranyérem csak hab a tortán. Sokáig a hetedik helyen haladtam, majd fokozatosan jöttem fel, tizenkét óra után pedig már az első helyre kerültem. Innentől kezdve már nem akartam kiengedni a kezemből a győzelmet.”

Szőke Csaba négy esztendővel ezelőtt kezdett futni, akkor azt a célt tűzte ki maga elé, hogy egyéniben teljesítse az Ultrabalatont. Szépen halad efelé, jelentős mérföldkőhöz ért azzal, hogy átlépte a kétszáz kilométeres határt.

Szőke Csaba csak egyszer került kisebb hullámvölgybe a 24 órás viadalon

„Kilencedik alkalommal jutottam száz kilométer fölé, most pedig meglett a kétszáz is – tette hozzá Szőke. – Habár ez még csak a második huszonnégy órás versenyem volt, talán mondhatom, hogy van már némi tapasztalatom. Kezdek összerakni mindent, folyamatosan javul a frissítésem, a taktikám és a tempóm is. A verseny végére nagyon elfáradtam, de ez teljesen normális. Egyébként húsz óráig teljesen zökkenőmentesen mentek a dolgok, az utolsó négy órában viszont már nagyon fáradt voltam, így értető módon valamelyest csökkent a tempóm. A hajrában már taktikáztam, a második helyezett négy körrel volt lemaradva, igyekeztem mögötte futni, s követni az ő tempóját annak érdekben, hogy ne tudjon közelíteni. Aztán már látta ő is, hogy nem tud befogni, elkezdtünk beszélgetni, így a hajrát közösen tettük meg.”