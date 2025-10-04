október 4., szombat

Női kosárlabda

40 perce

A hajrá hozta meg az áttörést a KSC Szekszárdnak a Cegléd otthonában

Címkék#TARR KSC Szekszárd#VBW CEKK Cegléd#kosárlabda

A harmadik forduló mérkőzéseivel folytatódott az NB I A csoportos női kosárlabda-bajnokság. A Tarr KSC Szekszárd megszerezte harmadik győzelmét, miután tíz ponttal győzött a Cegléd otthonában.

Teol.hu

A két csapat ellentétes előjelekkel várta találkozót: a Tarr KSC Szekszárd két győzelemmel, míg a hazai gárda két vereséggel állt a bajnoki tabellán.  

A portugál irányító, Carolina Rodrigues volt a Tarr KSC Szekszárd egyik legjobbja a Cegléd elleni bajnokin
A portugál irányító, Carolina Rodrigues volt a Tarr KSC Szekszárd egyik legjobbja a Cegléd elleni bajnokin
Fotó: Makovics Kornel

Pedig a tavalyi évad pazarul sikerült a kék-sárgáknak, hiszen a 2018/19-es évad óta először bejutottak a rájátszásba. A két légiós, Mabrey és Blackwell markáns teljesítményt nyújtott, Széki-Barnai Judit remekül használta rutinját a palánk alatt, mezőnyposzton pedig időnként akadtak extra teljesítmények. Közülük mostanra csak Barnai maradt hírmondónak, idén rajta kívül leginkább az amerikai irányítótól, Taylor Valladay-től várják a pontokat az új csarnokban debütáló ceglédiek. A keret magja együtt maradt, így idén sem lehet más a célja Földi Attila alakulatának, mint egy rájátszást érő hely megszerzése.

A Tarr KSC Szekszárd szerdán az Európa-kupa első fordulójában lép pályára

A Szekszárd most még túl nagy falat a ceglédi csapatnak. Három negyeden át szoros volt a találkozó állása, fej fej mellett haladtak a csapatok. Magyar Bianka vezetőedző együttese a hajrában tudta megtörni a Cegléd ellenállását. A szekszárdi erőcsatár, Liza Karlen dupla-duplával zárta a meccset: 12 ponttal és 11 lepattanóval járult hozzá együttese újabb győzelméhez. Az irányító Carolina Rodrigues pedig 19 ponttal, 9 lepattanóval és 3 gólpasszal segítette a kék-fehéreket.

Női NB I A-csoport, 3. forduló

VBW CEKK Cegléd–Tarr KSC Szekszárd 51–61 (12–13, 12–9, 15–20, 12–19). Cegléd, v.: Pozsonyi, Németh, Nepp
Cegléd: Valladay 9, Albert 1, Popovics 4, FARKAS P. 10/3, SZÉKI-BARNAI 21. Csere: Zsámár P. 3/3, Szerelem-Kobolák 2, Szoboszlai M. 1, Kaid, Király. Edző: Földi Attila
Szekszárd: RODRIGUES 19/3, Dombai 11/6, Holcz 3, Szücs G. 5/3, GAKDENG 7. Csere:  THEODOREÁN 4/3, KARLEN 12/3, Ovner. Edző: Magyar Bianka

 

 

