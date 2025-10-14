október 14., kedd

Itt a nagy bejelentés! Sérült centere pótlására amerikai középjátékost igazolt a KSC Szekszárd

Nagyon gyorsan megoldást találtak a sérült játékos pótlására. Két hónapra légióst cserél a Tarr KSC Szekszárd női kosárlabdacsapata.

Teol.hu
Emily Chmiel feladata lesz Maria Gakdeng pótlása a Tarr KSC Szekszárd csapatában

A 2025/2026-os idényben eddig hibátlan Tarr KSC Szekszárd csapata szerda este a Sepsiszentgyörgy vendége lesz az Európa-kupa 2. fordulójában. Szabó Gergő ügyvezető elnök fontos hírrel  szolgált a találkozó előtt. 

„Maria Gakdeng sérülése szerencsére nem súlyos, de néhány hét kihagyás elkerülhetetlen” – mondta Szabó Gergő ügyvezető elnök az amerikai-dél-szudáni centerrel kapcsolatban a klub közösségi oldalán megjelent közleményben. 

A Tarr KSC Szekszárd hétvégén rangadót játszik a Pécs ellen

„Mivel amúgy sem vagyunk sokan, a klubvezetés úgy döntött, hogy megpróbáljuk Mariát pótolni. Így került képbe a legutóbb Csehországban játszó amerikai Emily Chmie, akinek a szerződése a novemberi válogatott szünetig szól. Reméljük gyorsan be tud illeszkedni csapatunkba és hasznos tagja lesz az elkövetkezendő nehéz időszaknak – tette hozzá Szabó Gergő. – Iszonyatos nagy terhelés alatt vannak a lányok, hiszen jelenleg hét felnőtt játékos áll rendelkezésünkre. Így azt gondolom, különösen értékesek az elmúlt hetek eredményei. A céljaink nem változtak, magunkkal foglalkozunk és igyekszünk hétről hétre fejlődni. Hosszú utazást követően, hiszen kisbuszokkal jöttünk, érkeztünk meg Sepsiszentgyörgyre és aztán a hétvégén ismét bajnoki meccset játszunk. A kollégáimnak nagy köszönet jár, hogy ismét bravúros ügyintézéssel megoldották új játékosunk játékengedélyét. Ebben biztosan a legjobbak vagyunk az elmúlt tíz év tekintetében.” 
Emily Chmiel 22 éves, 188 centiméter magas és első európai csapata a cseh Basket Ostrava volt. 

