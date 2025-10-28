Továbbjutást érhet az olasz meló a KSC kosárlabdázóinak

A Tarr KSC Szekszárdnak mindenképpen jól jött, hogy rögtön az első fordulóban összefutott a milánói GEAS Sesto San Giovanni csapatával, ennek a tapasztalatnak az értékét egyáltalán nem szabad lebecsülni.

Nagy a nyomás Dombai Rékán, a Tarr KSC Szekszárd válogatott játékosán

Fotó: Fotó: Molnár Gyula

Mert nehéz egy olyan csapatot feltérképezni, ahol mindössze négy játékos maradt tavalyról. Minimális előnyt jelenthet, hogy az olaszok mindössze három tétmeccset játszottak hazájuk pontvadászatában, miközben a Szekszárd hatnál tart. Igaz a közlés másik olvasata is, azaz a rivális hat találkozó felvételéből építkezhet.

Alapvetően Dombai Réka mellett a légiósoknak kellene húzni a Szekszárdot. Közülük viszont Caroline Rodriguest leszámítva a többiek nem rendelkeznek Ek-tapasztalattal. Így szükség lenne a vezérekre. Az erőcsatár amerikai Liza Karlen meccsről meccsre bizonyítja, hogy a korábbi közönség kedvenc Kathryn Westbeld méltó utóda lehet. A többiek egyelőre még adósak a konstans, jó teljesítménnyel. Mivel Magyar Bianka edző szűk rotációval dolgozhat, kulcsfontosságú lehet, hogy Maria Gakdeng és Baa Dominika mikor és milyen állapotban térhet vissza. Az új igazolás Emily Chmiel szintén sérült, így a palánkok alatt nem lesz könnyű dolga a szekszárdiaknak.

A Tarr KSC Szekszárd jól hajrázott a Győr elleni bajnokin

Az olasz középcsapatok stílusa nehezen körülírható. Tudnak rendkívül agresszívak lenni, de támadásban is képesek kreatív, kötetlen játékra. Bár csak három bajnoki meccset játszottak, de erős csapat GEAS. Két nagyarányú győzelmet arattak a Derthona Basket és a Battipaglia ellen, egyszer pedig vesztesen hagyták el a pályát a Roseto ellenében. A tizenegy csapatot felvonultató Serie A1-ben jelenleg az ötödik helyen állnak.

A D-csoportról elmondható, hogy Európa-kupa szinten erős csapatok alkotják a belga Mechelennel együtt, a Sepsi lefelé lóg ki a kvartettből. Ebben benne van az a veszély, hogy körbeverés lehet a végén. (Minden csoport első két helyezettje, valamint a csoportkör végén a legjobb négy harmadik helyezett csapat jut tovább a playoff első körébe.) A papírforma alapján a legjobb harmadikok közé nagyon nehéz lesz odaérni.

A szekszárdi odavágón óriási fordítást bemutatva, 17 pontos hátrányát eltüntetve öt ponttal, 78–73-ra győzött a KSC. A kék-fehér játékosok közül Liza Karlen (17/6), Dombai Réka (16/6), Carolina Rodrigues (16/3) és Holcz Rebeka (13/6) is két számjegyű dobóteljesítményt ért el.





