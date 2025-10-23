Hiába a feltámadás, az utolsó percek a belga csapatnak sikerültek jobban

Csoportdöntőnek is beillő meccsen csapott össze a Mechelen és a Tarr KSC Szekszárd. A belga kosárlabdázás az elmúlt években felzárkózott a kontinens élmezőnyéhez, hiszen a válogatott kétszer nyert Európa-bajnokságot.

A Tarr KSC Szekszárd játékosa, Liza Karlen ismét dupla duplát ért el: 25 pont és 11 lepattanó volt a mérlege

Fotó: TEOL

A top klubokban játszó – jelenleg a New York Liberty alkalmazásában álló – Emma Meesemann neve mindenhol felbukkan, de rajta kívül is jó néhány belga játékos érdemel említést, elég csak Julie Vanloo és Kyara Linskens nevére gondolni.

A Szekszárdra nem várt könnyű mérkőzés, hiszen a hazaiak egy hosszú évek óta felépített és bejáratott rendszerben dolgoznak, a mostani eredményeik is az állandóságot mutatják. A KSC viszont a hétvégén elszenvedte első vereségét, a bajnokságban kikapott a Pécstől. Az összecsapás rámutatott arra, hogy mi történik akkor, ha az ellenfelek felkészülnek az utóbbi hetekben ingadozó formát mutató Dombai Rékából. (A légiósok közül ketten hozták azt a teljesítményt, amit várnak tőlük.) Ugyanakkor a bravúrokhoz ennél kicsit több kell, reagálni kell azokra a szituációkra, melyek eldönthetnek egy szoros találkozót.

Jól kezdett a Szekszárd, a kezdőötösben pályára lépő két légiós ponterős játékával vezetett az első negyed elején (5. perc: 8–13). A szekszárdiak szerencséje volt, hogy a hazai játékosokat elvitte a hév a nem túl hangulatos csarnokban: csak tüzeltek, de nem céloztak. A dobóteljesítményükre azonban a KSC játékosai sem lehettek büszkék, egymás után maradtak ki a tiszta hárompontosok, tíz perc játék után 1/9 volt mutató. A magassági fölényben lévő, atletikusabb hazai gárda játékában viszont sok volt a technikai hiba, így döntetlennel zárult a felvonás.

A második szakasz elejét a belga alakulat nyomta meg, nem telt el egy perc, öt ponttal tartottak előrébb a vendéglátók (23–18). Nagy dobópárbaj zajlott a pályán, pár pontos előnnyel a tiszta fehérben játszó mecheleni együttes vezetett. Egymás hibáiból éltek a csapatok, a csapkodó játék után előbb nyugodott meg a vendéglátó (16. p.: 30–24). Továbbra sem ültek a látogató távoli dobásai, a svéd Evelyn Ovnernek például 0/6 volt a mutatója mezőnyből 16 perc játék után. A belgák védekezése sem ízlett Magyar Bianka együttesének, szép lassan ellépett a Mechelen (19. p.: 34–26). Lepattanózásban is alul maradt a Szekszárd, a felvonás utolsó percében már tíz ponttal vezettek a „kenguruk” (40–30) – a legjobbkor esett be Dombai Réka második triplája.

A harmadik etapban tartotta 8-10 pontos előnyét a hazai gárda, a KSC-nek voltak jó szakaszai, a labdaszerzéseket követően jó ritmusú támadásokat vezető hazaiak azonban tartották előnyüket (66–57). A záró negyedben többször felzárkózott néhány pontra a szekszárdi csapat, sőt Ovner első hármasa legjobbkor jött (67–67). A belgák azonban domináltak a palánkok alatt, az itt mutatkozó hátrányát nem tudta kompenzálni a látogató, az utolsó három percet 14–3-as futással hozta le a Mechelen.