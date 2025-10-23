1 órája
Hiába a feltámadás, az utolsó percek a belga csapatnak sikerültek jobban
A kosárlabda Európa-kupa harmadik fordulójában Belgiumban léptett pályára Magyar Bianka edző alakulata. A Tarr KSC Szekszárd az utolsó percekben veszítette el a Mechelen elleni összecsapását.
Csoportdöntőnek is beillő meccsen csapott össze a Mechelen és a Tarr KSC Szekszárd. A belga kosárlabdázás az elmúlt években felzárkózott a kontinens élmezőnyéhez, hiszen a válogatott kétszer nyert Európa-bajnokságot.
A top klubokban játszó – jelenleg a New York Liberty alkalmazásában álló – Emma Meesemann neve mindenhol felbukkan, de rajta kívül is jó néhány belga játékos érdemel említést, elég csak Julie Vanloo és Kyara Linskens nevére gondolni.
A Szekszárdra nem várt könnyű mérkőzés, hiszen a hazaiak egy hosszú évek óta felépített és bejáratott rendszerben dolgoznak, a mostani eredményeik is az állandóságot mutatják. A KSC viszont a hétvégén elszenvedte első vereségét, a bajnokságban kikapott a Pécstől. Az összecsapás rámutatott arra, hogy mi történik akkor, ha az ellenfelek felkészülnek az utóbbi hetekben ingadozó formát mutató Dombai Rékából. (A légiósok közül ketten hozták azt a teljesítményt, amit várnak tőlük.) Ugyanakkor a bravúrokhoz ennél kicsit több kell, reagálni kell azokra a szituációkra, melyek eldönthetnek egy szoros találkozót.
A Tarr KSC Szekszárd vasárnap Pakson fogadja a Győr együttesét
Jól kezdett a Szekszárd, a kezdőötösben pályára lépő két légiós ponterős játékával vezetett az első negyed elején (5. perc: 8–13). A szekszárdiak szerencséje volt, hogy a hazai játékosokat elvitte a hév a nem túl hangulatos csarnokban: csak tüzeltek, de nem céloztak. A dobóteljesítményükre azonban a KSC játékosai sem lehettek büszkék, egymás után maradtak ki a tiszta hárompontosok, tíz perc játék után 1/9 volt mutató. A magassági fölényben lévő, atletikusabb hazai gárda játékában viszont sok volt a technikai hiba, így döntetlennel zárult a felvonás.
A második szakasz elejét a belga alakulat nyomta meg, nem telt el egy perc, öt ponttal tartottak előrébb a vendéglátók (23–18). Nagy dobópárbaj zajlott a pályán, pár pontos előnnyel a tiszta fehérben játszó mecheleni együttes vezetett. Egymás hibáiból éltek a csapatok, a csapkodó játék után előbb nyugodott meg a vendéglátó (16. p.: 30–24). Továbbra sem ültek a látogató távoli dobásai, a svéd Evelyn Ovnernek például 0/6 volt a mutatója mezőnyből 16 perc játék után. A belgák védekezése sem ízlett Magyar Bianka együttesének, szép lassan ellépett a Mechelen (19. p.: 34–26). Lepattanózásban is alul maradt a Szekszárd, a felvonás utolsó percében már tíz ponttal vezettek a „kenguruk” (40–30) – a legjobbkor esett be Dombai Réka második triplája.
A harmadik etapban tartotta 8-10 pontos előnyét a hazai gárda, a KSC-nek voltak jó szakaszai, a labdaszerzéseket követően jó ritmusú támadásokat vezető hazaiak azonban tartották előnyüket (66–57). A záró negyedben többször felzárkózott néhány pontra a szekszárdi csapat, sőt Ovner első hármasa legjobbkor jött (67–67). A belgák azonban domináltak a palánkok alatt, az itt mutatkozó hátrányát nem tudta kompenzálni a látogató, az utolsó három percet 14–3-as futással hozta le a Mechelen.
Európa-kupa, D csoport, 3. forduló
Kangoeroes Basket Mechelen–Tarr KSC Szekszárd 81–70 (18–18, 22–15, 26–24, 15–13)
Mechelen, Winketkaai, v.: Bowe (brit), Coanus (francia), Begenisic (svéd)
Mechelen: Nauwelaers 10, Todd Williams 18, Kibedi 14, Van den Adel 3, Nicholson 21/6. Csere: Bah 2, Vilcinskas 8, Prapa 5/3. Vezetőedző: Arvid Diels
Szekszárd: Rodrigues 18, Theodoreán, Dombai 17/9, Holcz 7, Karlen 25/3. Csere: Ovner 3/3, Chmiel, Szűcs G. Vezetőedző: Magyar Bianka
Az eredmény alakulása. 3. perc: 8–9, 8. p.: 13–13, 13. p: 25–22, 23. p.: 47–37, 25. p.: 53–45, 27. p.: 58–53, 32. p.: 66–62, 35. p: 67–64. 38. p.: 74–67.