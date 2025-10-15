október 15., szerda

Teréz névnap

Európa-kupa

1 órája

Sima sepsiszentgyörgyi sikerével megőrizte hibátlan mérlegét a KSC

Címkék#TARR KSC Szekszárd#Sepsi SIC#kosárlabda

A kosárlabda női Európa-kupa második fordulóját rendezték szerdán. A Tarr KSC Szekszárd együttese fölényes győzelmet aratott a Sepsi otthonában.

Balázs László

Mindkét csapat meccskeretében feltűnt egy új arc: a Tarr KSC Szekszárd kedden jelentette be az amerikai magasember, Emily Chmiel érkezését, akit a sérült dél-szudáni Maria Gakdeng pótlására igazoltak. A hazaiak október elején szerződtették a kanadai válogatott centert, Emily Pottert. 

A Tarr KSC Szekszárd játékosa, Liza Karlen volt a mezőny legjobbja
Fotó: Kiss Albert

Sok hibával kezdett mindkét csapat,  ki nem kényszerített hibák, kimaradt helyzetek jellemezték az első perceket. Felváltva vezettek a csapatok, a negyed végén Rodrigues egyéni villanásból szerzett pontjaival végül egypontos vendégelőnnyel mehettek szünetre a küzdő felek. A  színvonal a második tíz percben sem javult, egymás hibáiból éltek a játékosok. A hazai játékosok tömték labdákkal Pottert, de a frissen igazolt játékos elég nagy hibaszázalékkal értékesítette helyzeteit. A szekszárdiak az összecsapáson először léptek meg hat ponttal (18. perc: 21–27), s az előny kitartott a felvonás végéig.

A Tarr KSC Szekszárd vasárnap a Pécset fogadja

A szünet után a Szekszárd kihasználva riválisa gyenge dobószázalékát, kézben tartotta a találkozó irányítását. A Sepsi nem tudott újítani sem védekezésben, sem támadásban, így a kék-fehéreknek elég volt néhány jó egyéni teljesítmény ahhoz, hogy tartsák hét-nyolc pontos előnyüket. A szakasz utolsó percében Holcz Rebeka hárompontosa után az addigi legnagyobb különbség  alakult ki a meccsen (36–46). A minőségibb keret adta lehetőségek érvényre juttatták az atomos gárda erőfölényét, a végén csak a különbség volt a kérdés. A meccs legjobbjának a KSC erőcsatára, Liza Karlen bizonyult, aki 17 ponttal és 13 lepattanóval dupla-duplát ért el. 

Európa-kupa, 2. forduló

ACS Sepsi-SIC–Tarr KSC Szekszárd 49–63 (12–13, 11–16, 13–17, 13–17)
Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok, v.: v.: Marinakis (görög), Zlatevski, Mijalvkovski (macedónok)
Sepsi: Davis 10, Gereben 8, Szabó F. 4, Mérész 8, Potter 16/3. Csere: Catinean, Armanu, Diop 3, Ghita, Mikes. Vezetőedző: Zoran Mikes
Szekszárd: Rodrigues 16/6, Dombai 8, Holcz 8/3, Karlen 17/3, Szűcs G. 2. Csere: Theodoreán 6/6, Ovner, Chmiel 6, Nyári. Vezetőedző: Magyar Bianka
Az eredmény alakulása: 4. perc: 4–6, 8. p.: 12–11, 12. p.: 12–16, 16. p.: 17–19, 24. p.: 29–37, 29. p.: 34–43, 32. p.: 40–53. 

 

