Egykor a legnagyobb rangadó volt, most csak presztízscsata

Nem a legjobb előjelekkel készül a szombati bajnoki meccsre a Tarr KSC Szekszárd és a Sopron Basket.

A Tarr KSC Szekszárd irányítójától, Carolina Rodriguestől is extra kell a győzelemhez

Fotó: Molnár Gyula

Hét közben a nemzetközi kupában mindkét csapat vereséggel hangolt a találkozóra. A Sopron a francia Carolo Basket otthonában szenvedett 72–62-es vereséget, Gáspár Dávid edző alakulata így továbbra is nyeretlen az Euroliga csoportkörében. Magyar Bianka együttese szintén tíz ponttal kapott ki a milánói GEAS Sesto San Giovanni vendégeként az Európa-kupa D-csoportjában. (A két-két győzelemmel és vereséggel álló szekszárdi gárda jövő szerdán a csoport utolsó helyén álló Sepsit fogadja.)

Szembetűnő volt, hogy a meccs végére fizikálisan elfogyott a KSC, ennek köszönhetően több rossz döntést hoztak a játékosok, a sok eladott labda megpecsételte sorsukat. Szűk a rotáció, sérülések hátráltatják a csapatot már októberben, az álmos könyvek szerint a játék több aspektusában is nagy javulásra volna szükség a sikeres szezonhoz. A két fáradt csapat csatájában szombaton az akarati tényezők és a pillanatnyi forma dönthet. A szekszárdi győzelemhez legalább három játékostól extra teljesítményre volna szükség. Közös mindkét alakulatban, hogy klasszikus „ötös” játékos nélkül vívják meg mérkőzéseiket.

A Tarr KSC Szekszárd 2018-ban emlékezetes kupadöntőt játszott Sopronban

Sopronban utolsó szezonjában szerepel a klublegenda Jelene Brooks, jövőre új korszak köszönt be a kerete nagy részét egyben tartó bajnoki címvédőnél. Bár kilenc játékos maradt a sikeres 2024/25-ös évad állományából, a változások azért eléggé markánsak. Pécsre igazolt Varga Alíz, de a döntő negyedik mérkőzésének emlékezetes meccsnyerő összjátékát összehozó Stephanie Reid-Jacinta Monroe páros sincs már Sopronban. Mindössze ketten érkeztek a bajnokhoz: a horvát karmester Nika Mühl egy sérülésekkel terhelt időszakot zárna le, míg a kanadai Tara Wallack első európai idényére készül. Sitku Zsuzsannára, valamint a Darazsaknál jó idényt futó Jovana Jevtovicra is sokkal nagyobb szerep várhat idén. Egyelőre nehéz megjósolni, mire lehet képes Gáspár Dávid alakulata, de abban biztosak lehetünk, hogy az év női edzője díj nyertese a maximumot fogja kihozni csapatából. Már csak Brooks miatt is érdemes lesz kilátogatni a 18.00 órakor kezdődő találkozóra, mert a soproni klubot 12 éve szolgáló klasszis úgy tűnik egyáltalán nem tartalékol utolsó szezonjában.