43 perce
Végletek meccse: a veretlen KSC a nyeretlen Vasast fogadja
A női bajnokság negyedik fordulóját rendezik hétvégén. A három győzelemmel kezdő Tarr KSC Szekszárd a nyeretlen Vasas Akadémiát fogadja.
A két Európa-kupa-selejtezős meccset is figyelembe véve hatos győzelmi szériát épített ki a Tarr KSC Szekszárd csapata.
Magyar Bianka vezetőedző együttese szerdán a második számú kontinentális sorozat ligaszakaszának első fordulójában bravúros fordítással legyőzte a milánói GEAS Sesto San Giovanni gárdáját. A siker sajnos vezéráldozattal is járt, a dél-szudáni válogatott Maria Gakdeng térdsérülést szenvedett. A 78–73-as szekszárdi győzelmet hozó találkozó végén a center ugyan saját lában hagyta el a pályát, a Vasas Akadémia elleni bajnokin azonban nagy valószínűséggel nem lép pályára.
A fővárosi csapat ellentétes utat jár be mint a KSC, Nenad Markovics edző alakulata három vereséggel kezdte a pontvadászatot. A Sopron és a DVTK ellen több mint harminc pont volt a különbség, míg legutóbb a TFSE elleni budapesti derbin az egyetemisták „csak” 87–61-re diadalmaskodtak.
A Tarr KSC Szekszárd jövő szerdán a Sepsi vendége lesz
A 2025/2026-os idénynek légiós nélkül, ám korábbi és jelenlegi korosztályos válogatottakat felvonultatva vágott neki a Vasas. A nyáron érkező játékosok közül Angyal Barbara és Kiss Angelika felnőtt szinten is volt már válogatott kerettag. A hárompontosok korábban nem tartoztak a csapat erőssége közé, Gyöngyösi Janka és Szirony Dorina érkezésével most ezen a téren is javulhatnak. Több, régóta a Vasasban játszó játékos távozott a nyáron, így ezt az időszakot nyugodtan nevezhetjük újjáépülési folyamatnak is a piros-kékeknél – a szokásosnál talán több helyen nyúlt bele a keretbe a vezetőség. Jól rotálhatónak tűnik Nenad Markovics alakulata sok hasonló képességű játékossal, remek lehetőséget kínálva arra, hogy felnőtt szinten meghatározó perceket töltsenek pályán a fiatalok, amelyből később sokat profitálhatnak.
Megszereztük! Különleges videó mutatja be a Szekszárdra tervezett hatalmas létesítményt (videóval)Részleteiben mutatja be, amit eddig csak tervrajzokon lehetett tudni az új sportcsarnokról.
A KSC mostanra elérte az üzemi hőfokot, a légiósok teljesítményükkel igazolják, hogy miért szerződtette őket a klubvezetés. A szerda-szombat ritmus ugyan nem könnyíti meg a játékosok dolgát, az edzői stáb azonban bizonyára úgy sakkozik a játékpercekkel, hogy egyik játékos se legyen „kifacsarva” a szezon elején.
A KSC–Vasas Akadémia bajnoki mérkőzés szombaton 18:00 órakor kezdődik a városi sportcsarnokban.