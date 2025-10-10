Végletek meccse: a veretlen KSC a nyeretlen Vasast fogadja

A két Európa-kupa-selejtezős meccset is figyelembe véve hatos győzelmi szériát épített ki a Tarr KSC Szekszárd csapata.

A Tarr KSC Szekszárd amerikai légiósa, Liza Karlen jó teljesítményt nyújtott az olasz csapat ellen

Fotó: Makovics Kornél

Magyar Bianka vezetőedző együttese szerdán a második számú kontinentális sorozat ligaszakaszának első fordulójában bravúros fordítással legyőzte a milánói GEAS Sesto San Giovanni gárdáját. A siker sajnos vezéráldozattal is járt, a dél-szudáni válogatott Maria Gakdeng térdsérülést szenvedett. A 78–73-as szekszárdi győzelmet hozó találkozó végén a center ugyan saját lában hagyta el a pályát, a Vasas Akadémia elleni bajnokin azonban nagy valószínűséggel nem lép pályára.

A fővárosi csapat ellentétes utat jár be mint a KSC, Nenad Markovics edző alakulata három vereséggel kezdte a pontvadászatot. A Sopron és a DVTK ellen több mint harminc pont volt a különbség, míg legutóbb a TFSE elleni budapesti derbin az egyetemisták „csak” 87–61-re diadalmaskodtak.

A Tarr KSC Szekszárd jövő szerdán a Sepsi vendége lesz

A 2025/2026-os idénynek légiós nélkül, ám korábbi és jelenlegi korosztályos válogatottakat felvonultatva vágott neki a Vasas. A nyáron érkező játékosok közül Angyal Barbara és Kiss Angelika felnőtt szinten is volt már válogatott kerettag. A hárompontosok korábban nem tartoztak a csapat erőssége közé, Gyöngyösi Janka és Szirony Dorina érkezésével most ezen a téren is javulhatnak. Több, régóta a Vasasban játszó játékos távozott a nyáron, így ezt az időszakot nyugodtan nevezhetjük újjáépülési folyamatnak is a piros-kékeknél – a szokásosnál talán több helyen nyúlt bele a keretbe a vezetőség. Jól rotálhatónak tűnik Nenad Markovics alakulata sok hasonló képességű játékossal, remek lehetőséget kínálva arra, hogy felnőtt szinten meghatározó perceket töltsenek pályán a fiatalok, amelyből később sokat profitálhatnak.