Teqball kupa

4 perce

A sportág első női világbajnoka behúzta a bonyhádi nemzetközi versenyt (képgalériával)

Címkék#bonyhádi#Phoenix Teqball Cup#Izsák Anna#verseny

Teol.hu

Öt ország 35 játékosának részvételével rangos teqball verseny helyszíne volt a Bonyhádi Sportcsarnok. A Phoenix Teqball Cup-on a magyarok mellett holland, pakisztáni, szlovák, osztrák és román sportolók is az ívelt asztalhoz állnak. A női egyéni versenyt a sportág első női világbajnoka, Izsák Anna nyerte. A férfiak versenyében a lábtenisz Bajnokok Ligájában 2024-ben bronzérmet nyerő felcsúti Sipos Árpád diadalmaskodott. 
A magyar fejlesztésű sportág és márka három alapítója Borsányi Gábor, Gattyán György és Huszár Viktor. Borsányi Los Angelesben népszerűsíti a sportágat, hátha a 2036-os nyári játékokon bekerülhet a programba. 

A bonyhádi Phoenix Teqball Cup eredményei

Női egyéni: 1. Izsák Anna, 2. Dezsényi Zsófia, 3. Weisz Kinga. Vegyes páros: 1. Varga Dániel-Dezsényi Zsófia, 2. Izsák Anna-Sipos Árpád, 3. Király Orsolya-Varga Balázs. Férfi egyéni: 1. Sipos Árpád, 2. Tóth Benjámin Patrik, 3. Alexander Hamm. Férfi páros: 1. Borbély Patrik-Tóth Benjámin Patrik, 2. Varga Dániel-Hercegfi Máté, 3. Alexander Hamm-Sebestyén Apor. 

Phoenix Teqball Cup Bonyhádon

Fotók: Máté Réka

 

 

