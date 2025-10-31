október 31., péntek

Új őrület az MI-világában

54 perce

Hány tevét érsz az arab világban? A ChatGPT szerint az olimpiai érmesünk ennyit!

Teol.hu

Hány tevét érsz az arab világban? Szól a klasszikus vicc, erre a nem túl komoly kérdésre pedig a ChatGPT tevekalkulátorának segítségével most választ is kaphatsz. Elég megadnod a nemedet, az életkorodat, a haj- és szemszínedet, valamint a magasságodat.

Pupp Noémi, az Atomerőmű SE kajakosa a magyar szövetség TikTok csatornáján elmondta, a legdurvább dolog, amire a ChatGPT-t használta, az éppen a tevekalkulátor volt. A kétszeres olimpiai és Európa-bajnok sportolóért több, mint negyven tevét fizetnének.

@kajakkenusport Pupp Noémi és az AI 😁🐫 #ai #mi #chatgpt ♬ eredeti hang - Magyar Kajak-Kenu Szövetség

 

