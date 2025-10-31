Új őrület az MI-világában
40 perce
Hány tevét érsz az arab világban? A ChatGPT szerint az olimpiai érmesünk ennyit!
Hány tevét érsz az arab világban? Szól a klasszikus vicc, erre a nem túl komoly kérdésre pedig a ChatGPT tevekalkulátorának segítségével most választ is kaphatsz. Elég megadnod a nemedet, az életkorodat, a haj- és szemszínedet, valamint a magasságodat.
Pupp Noémi, az Atomerőmű SE kajakosa a magyar szövetség TikTok csatornáján elmondta, a legdurvább dolog, amire a ChatGPT-t használta, az éppen a tevekalkulátor volt. A kétszeres olimpiai és Európa-bajnok sportolóért több, mint negyven tevét fizetnének.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre