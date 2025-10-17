Új elnökség alakult a bajnokságtól nyáron visszalépő egyesületnél

Új elnökséget választott a Teveli Medosz SE, számolt be róla közösségi oldalán a völgységi egyesület. A klub eddig elnöke, Jándi István leköszönt, pozícióját Rónai Gábor vette át, akinek munkáját Illés Dalma, Jándi István, Jakab Szilárd, Nagy István, Nagy Zoltán, Nagyfalusi István, Simon József és Szőts Roland segíti az elnökségen, míg a titkári teendőket Amma Zoltán látja el a jövőben.

Forrás: Teveli Medosz SE

Az elnökválasztást megtisztelte Fazekas Attila polgármester, aki megerősítette, hogy az önkormányzat továbbra is segíti a sportegyesület működését. Az új elnökség legfőbb célja, hogy a 2026/2027-es szezontól a lehető legtöbb korosztályban legyen csapata a Teveli Medosz SE-nek, amely az új idénytől újra indít majd felnőttcsapatot a vármegyei focibajnokságban.

Információink szerint az újjáépített csapatban egy tucat helyi nevelésű vagy teveli kötődésű labdarúgó szerepel majd, akik egyből igent mondtak az elnökség hívószavára, a keret környékbeliekkel egészül majd ki a tervek szerint.

Mint azt a vármegyebajnokság rajtja előtt nem sokkal megírtuk, létszámhiány miatt nem tudta vállalni a pontvadászatot a Teveli Medosz SE, így a visszalépés mellett döntött az akkori elnökség.