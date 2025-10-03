Teol.hu videó
1 órája
Tieger Endre készül a hatodik Nemzeti Vágta győzelmére (videó)
Az ötszörös bajnok dombóvári sportember idén is nagy lendülettel készül a Nemzeti Vágtára. A tavalyi balszerencsés futam után most bizonyítani szeretne, és mindent megtenni a sikerért.
