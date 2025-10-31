A jogtalan kiállítás gyorsan eldöntötte a kupameccset – tíz Fradi-gól Szekszárdon

Volt egyszer egy Tolle UFC Szekszárd–Ferencvárosi TC kupamérkőzés. De először ugorjunk vissza az időben. Ikonikus dátum a szekszárdi futball történetében 2002. március 6-a.

A Tolle UFC Szekszárd–FTC meccs ominózus jelenete: Böde és Ranga Máté húzza egymást a 16-oson kívül

Fotó: Fotó: TEOL

A Magyar Kupa negyeddöntőjében a Szekszárdi UFC-Hyundai gól nélküli 120 percet követően csak tizenegyesekkel kapott ki az NB I/B-s Lombard Tatabányától. A meccsre a tudósítások szerint négyezer néző volt kíváncsi. Ennyien ugyan nem, de több mint 2600-an összeverődtek bő tíz évvel később is egy újabb kupameccsre. Ugyanis 2013. október 29-én a sorozat 4. fordulójában a Ferencváros látogatott Szekszárdra. Nem kezdett rosszul a hazai gárda, amely először a 39. percben rogyott meg, miután a játékvezető jogtalanul kiállította Ranga Mátét, ráadásul Böde Dániel buktatásáért büntetőt ítélt. A félidőben 3–0 volt a zöldeknek. A szünet után tíz emberrel is hiába mutatott szép dolgokat az UFC, a fővárosiak kihasználva emberelőnyüket és fizikális fölényüket végül meg sem álltak tíz gólig.

„Mindkét oldalon Máté Csaba játékosai futballoztak. A kiállításig jól küzdöttünk, utána pedig a becsületünkért játszottunk” – nyilatkozta Kvanduk János, a hazaiak edzője.

„Nem becsültük le ellenfelünket. Ennek is köszönhetően önbizalom-növelő győzelmet arattunk” – mondta Ricardo Moniz, az FTC szakvezetője.

A Tolle UFC Szekszárd nehezen tartotta a lépést nagynevű riválisával

Magyar Kupa, 4. forduló. Tolle UFC Szekszárd–Ferencvárosi TC o–1o (0–3). Szekszárdi, 2650 néző. Szekszárd: Kovács B. - Ranga, Tóth R., Nánási, Pulcz - Dobra (Kuklis, 56.), Czinkon (Elbegdorzs, 64.), Márton E. - Márk A. (Kun, 71.), DeliD., Schmidt Zs. Edző: Kvanduk János

Ferencváros: Jova - Somalia (Valpoort, 64.), Gerson, Gyömbér, Bönig - Besic, Józsi - Jenner (Csukics, a szünetben), Busai, Holman (Jonescu, a szünetben) - Böde. Vezetőedző: Ricardo Moniz

Gólszerzők: Böde D. (10., 71., 78.), Busái (16., 91.), Józsi (39., 48., az elsőt 11-esből), Somália (61.), Bönig (73.), Valpoort (81.). Kiállítva: Ranga (39.).