Női NB I

3 órája

Hiába a jó kezdés, nem sok babér termett a Tolna-Mözsnek Debrecenben

Címkék#női futsal NB I#DEAC#Tolna-Mözs#Reveland Zoltán

Második rangadóját is elveszítette a női futsal NB I-ben a Tolna-Mözs, miután a DEAC vendége 5–2-es vereséget szenvedett.

Teol.hu

– Mindkét játékrészt jól kezdtük, az elsőben gólt szereztünk, a másodikban helyzetek alakítottunk ki, kapufákat lőttünk, mégis olyan elkerülhető hibákat vétettünk, amiket gólokkal büntetett a DEAC. Az öt találatból hármat mi ajándékoztuk az ellenfélnek, amíg ez a dekoncentráltság és fegyelmezetlenség előfordul védekezésben, addig nem sok esélyünk lesz az ilyen mérkőzéseken – fogalmazott Reveland Zoltán, a tolna-mözsiek edzője.

deac tolna-mözs női futsal nb i
Mindkét félidőt jól kezdte, mégis vereséget szenvedett Debrecenben a Tolna-Mözs
Forrás: Dragon Media 

NB I, alapszakasz, 5. forduló
DEAC–Tolna-Mözs 5–2 (2–1)
Debrecen, v.: Hadházi (Nagy A., Vasziliu)
Tolna-Mözs: Németh N. – Wiesner, Kiss G., Ferencz F., Ács K. Csere: Deczki, Sajabó, Kozma, Nagy N., Csolti, Tóth A., Kirschner. Edző: Reveland Zoltán
Gólszerző: Nagy A. (13., 38.), Krascsenics Cs. (23., 31.), Horváth V. (5.), illetve Ferencz F. (3.), Kiss G. (32.)

