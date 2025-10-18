október 18., szombat

Előkelő helyen a paksi csatár

2 órája

Tóth Barna – A legek (egyik) magyar ura

Címkék#Varga Barnabás#Tóth Barna#CIES Football Observatory#Paksi FC

A CIES Football Observatory legfrissebb nemzetközi kimutatásában mindössze két NB I-es játékos szerepel a világ ötven legjobbja között egy-egy játékelemben. A „légi párbajok” kategóriájában a mindenki által felmagasztalt Varga Barnabás mellett Tóth Barna is ott van az elitben.

Ellenbruch Zsolt

A nemzetközi futballelemzéssel foglalkozó CIES Football Observatory legfrissebb kimutatása szerint mindössze két NB I-es játékos fért be a világ ötven legjobbja közé egy-egy játékelemben. A svájci központú intézet az Impect adatbázisára építve nyolc különböző területen – többek között a védekezésben, a labdakihozatalban, a helyzetkialakításban és a befejezésekben – értékelte a mezőnyjátékosokat.

tóth barna cies paksi fc
Tóth Barna meccsenként tizenöt légi párbajt vív
Fotó: Molnár Gyula

A „légi párbajok” kategóriájában, amely a támadózónában megnyert fejpárbajok arányát és csapaton belüli hatékonyságát méri, két magyar csatár került a legjobbak közé: a Ferencváros válogatott támadója, Varga Barnabás a negyedik, míg a paksiak játékosa, Tóth Barna a 45. helyen végzett. A többi hét kategóriában egyetlen NB I-es labdarúgó sem szerepel a Top50-ben.

Tóth Barna és a légi párharcok

Varga neve nem meglepetés: a hazai szakértők évek óta a világ egyik legjobban fejelő játékosaként emlegetik, és nem mellékesen éppen Pakson robbant be igazán a köztudatba és lett belőle válogatott futballista. Az ő jelenléte tehát természetes – Tóth Barnáé viszont annál érdekesebb. Az atomvárosi csatár az októberi válogatott szünetben ugyan ott volt Marco Rossi keretében, de pályára nem lépett; most viszont statisztikailag is a világ élvonalába került, legalábbis ebben az egy mutatóban.

Fontos azonban a helyén kezelni az eredményt: ez nem általános értékmérő, hanem azt mutatja, hogy Tóth ebben az egy játékelemben, vagyis a támadó légi párharcokban nyújt kiemelkedőt. Az idei NB I-es szezonban meccsenként közel tizenöt ilyen párharcot vív meg, 57,5 százalékos sikerességgel – ez a mennyiség a Paksi FC direkt, célratörő támadójátékából is fakad, a hatékonyság viszont már leginkább az ő személyes érdeme. Nem véletlen, hogy a Tolna vármegyei együttes jelenleg a tabella élén áll: Tóth hatékonysága a stílusuk egyik kulcseleme lett. 

 

