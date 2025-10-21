Tovább őrzik a tragikus körülmények között elhunyt korszakos zseni emlékét

Október 24-én ismét a fiataloké lesz a pálya a Szekszárdi Sportcsarnokban, hiszen pénteken rendezik meg a 32. Drazen Petrovic Emléktornát.

A Drazen Petrovic Emléktornán megmutatja magát az utánpótlás

Fotó: Fotó: TEOL

Magyarország első kosárlabda-életműdíjas edzője, Harsányi Mária több mint három évtizede alapította ezt a tornát, mellyel tovább őrzi a horvát kosárzseni emlékét. A kupa idén is változatos programot kínál az utánpótlás korosztályú kosarasok számára.

A program. U11-es mérkőzés: Tarr KSC Szekszárd–Bajai NKK 10. U12: Tarr KSC Szekszárd–Pécsi VSK 11.45. Büntetődobó-verseny 13:15. Emlékműsor és koszorúzás 13:45 . Tripladobó-verseny 14:30. U14: Tarr KSC Szekszárd–Bajai NKK 15.15.

Az emléktorna ideje alatt a Szekszárdi Városi Sportcsarnokban megtekinthető „Harsi” egyedülálló gyűjteménye, megcsodálhatók az egykori klasszis relikviái, mezei – valamint filmvetítés is lesz a világ-és Európa-bajnok, jugoszláv-horvát Dražen Petrrovic életéről és legemlékezetesebb mérkőzéseiről. A Cibona Zagreb, a Real Madrid, a Portland Trail Blazers és a New Jersey Nets korszakos zsenije 29 éves korában halt meg autóbalesetben.