Drazen Petrovic Emléktorna

1 órája

Tovább őrzik a tragikus körülmények között elhunyt korszakos zseni emlékét

Címkék#Drazen Petrovic#emléktorna#kosárlabda

Teol.hu

Október 24-én ismét a fiataloké lesz a pálya a Szekszárdi Sportcsarnokban, hiszen pénteken rendezik meg a 32. Drazen Petrovic Emléktornát. 

A Drazen Petrovic Emléktornán megmutatja magát az utánpótlás
Fotó: Fotó: TEOL

Magyarország első kosárlabda-életműdíjas edzője, Harsányi Mária több mint három évtizede alapította ezt a tornát, mellyel tovább őrzi a horvát kosárzseni emlékét. A kupa idén is változatos programot kínál az utánpótlás korosztályú kosarasok számára. 
A program. U11-es mérkőzés: Tarr KSC Szekszárd–Bajai NKK 10. U12: Tarr KSC Szekszárd–Pécsi VSK 11.45. Büntetődobó-verseny 13:15. Emlékműsor és koszorúzás 13:45 . Tripladobó-verseny 14:30. U14: Tarr KSC Szekszárd–Bajai NKK 15.15. 
Az emléktorna ideje alatt a Szekszárdi Városi Sportcsarnokban megtekinthető „Harsi” egyedülálló gyűjteménye, megcsodálhatók az egykori klasszis relikviái, mezei – valamint filmvetítés is lesz a világ-és Európa-bajnok, jugoszláv-horvát Dražen Petrrovic életéről és legemlékezetesebb mérkőzéseiről. A Cibona Zagreb, a Real Madrid, a Portland Trail Blazers és a New Jersey Nets korszakos zsenije 29 éves korában halt meg autóbalesetben. 

 

