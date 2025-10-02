október 2., csütörtök

Uszodaavató viadal

1 órája

Triatlonversennyel avatják az új létesítményt

Címkék#triatlon#Berta Tibor Emlékverseny#Sipos Márton Sportuszoda

Triatlonversennyel avatják fel a közelmúltban átadott szekszárdi Sipos Márton Sportuszodát.

Teol.hu

Október 11-én, szombaton rendezik meg a Berta Tibor Emlékversenyt. A névadó a szekszárdi sportélet elismert alakja volt, aki többször teljesítette az ironman távot.  

Fotó: Makovics Kornel

A 13 órakor kezdődő eseményen a 200 méter úszás, 3,3 kilométer kerékpározás és 1,1 kilométer futás távot az Én úszom-Te kerekezel-Ő fut! szlogennel meghirdetve három tagú csapatban lehet teljesíteni. A résztevők három kategóriában mérethetik meg magukat. A családok 80 év alatt, 81-100 év között, valamint 101 év feletti össz életkor szerinti besorolás alapján versenyeznek majd. 
A baráti váltók 60 év alatti, illetve 61 év feletti össz életkor alapján állnak rajthoz. A sportegyesületeknél korosztályi besorolás nincs. Nevezni a helyszínen lehet. Bővebb információ Czencz Péter főszervezőtől kérhető a 30/922-8533-as számon, illetve a [email protected] e-mail címen.  

 

