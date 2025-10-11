október 11., szombat

Európa-bajnoki selejtező

1 órája

Két vármegyei fiatal is hozzátette a magáét az U21-es válogatott pontszerzéséhez

Címkék#U21-es Eb-selejtező#Horváth Kevin#U21-es válogatott#Paksi FC

Nem sokon múlt a bravúr, mégis lehet mire büszkének lenni: a magyar U21-es válogatott döntetlent ért el az ukránok ellen. Horváth Kevin és Bánáti Kevin is megmutatta, hogy lehet rájuk számítani a nemzeti csapatban.

Ellenbruch Zsolt

A litvániai fájó pontvesztést követően Szélesi Zoltán szövetségi edző még úgy fogalmazott: „az októberi két találkozó után már jobban körvonalazódik majd, hogy milyen célokért küzdhetünk a folytatásban.” E két meccs közül az elsőt a szlovéniai Muraszombaton rendezték, ahol a csoport legerősebb csapatának tartott Ukrajna várt a magyar U21-es válogatottra. A mérkőzés a három Tolna vármegyei érintett miatt is érdekes volt. Ismét a kezdőcsapatban kapott helyet a Paksi FC középpályása, Horváth Kevin, míg a dombóvári születésű ETO-játékos, Bánáti Kevin a kispadról várt bevetésre. A másik atomvárosi, Pető Milán ezúttal nem került a meccskeretbe.

horváth kevin paksi fc u21-es válogatott európa-bajnoki selejtező
Horváth Kevin (balra) kezdőként nyújtott kiváló teljesítményt az ukránok elleni Európa-bajnoki selejtezőn

Az ukránok a játék nagy részében többet birtokolták a labdát, így a magyar csapatnak elsősorban a védekezésre kellett koncentrálnia. Horváth ugyanakkor a labda nélküli játékban is aktívan dolgozott, jól tükrözve a Pakson megszokott letámadásos futballt. Hatékonyan akadályozta meg a centrális területekbe történő passzjátékot, ezzel sikerült az ellenfelet az oldalvonalak felé terelnie. Ennek ellenére a csapatszintű presszing kevésbé működött. Az atomvárosi játékos nem is rejtette véka alá elégedetlenségét a társak mozgásaival kapcsolatban – több alkalommal is látványosan kifejezte elégedetlenségét.

A magyar válogatott labdával sokáig kevés veszélyt jelentett, hiszen a fegyelmezetten visszazáró ukránokat nehéz volt feltörni. A hátsó alakzat gyakran hosszú ívelésekkel próbálkozott az első félidőben, ezekből viszont nem sok siker született – Horváth többnyire csak figyelte, ahogy a labdák átszállnak felette. Ez különösen azért volt bosszantó, mert a paksi játékos az NB I-ben a legtöbb támadóharmadbeli átadást jegyző és kulcspasszt adó középpályás. Amikor mégis sikerült játékba hozni, azonnal érződött a minősége: az első félidőben például az ő nagyszerű indításából alakult ki a magyar tizenegyes, miután a szélen remek érzékkel ugratta ki Molnár Ádint.

Forrás: MLSZ

Dombóvári váltotta a paksit

Horváth végül 63 percet töltött a pályán, helyére pedig a sérülése után visszatérő Bánáti Kevin érkezett. A győri középpályás egy nehéz szakaszban szállt be, amikor a hátrányban lévő ukránok fokozott nyomás alá helyezték a magyar csapatot. A dombóvári nevelés főként védekező feladatokat kapott, a középpályára való visszazárás nem okozott gondot neki, több alkalommal is sikerült megzavarnia az ellenfél labdás játékát – még ha ez nem is látszik a statisztikán. Labdával felemás teljesítményt nyújtott: voltak ügyes fedezései és lekészítései, ám a passzpontosság ezúttal kevésbé volt meggyőző. Ugyanakkor a harmadik gólt megelőző szabadrúgás kiharcolásában fontos szerepet játszott.

A magyar U21-es válogatott végül a hajrában kapott találat miatt 3–3-as döntetlennel zárt, ami ugyan kissé fájó, de az erősebbnek tartott ukránok ellen így is értékes pontnak számít. A két forduló után két ponttal álló fiataljaink kedden Törökország ellen, hazai pályán folytatják az Eb-selejtezőket. 

 

