Az MTK nagy gólarányú győzelemmel vette el a Szekszárd hazai veretlenségét

A múlt hétvégi vármegyei rangadó megnyerése után újabb komoly feladat várt a Szekszárdra: az NB III tizedik fordulójában a jelenlegi leggólerősebb együttes, az MTK II látogatott a sárga-feketék otthonába. A fővárosiak eddig idegenben mindössze egyetlen győzelmet arattak négy mérkőzésükön, így előzetesen érdekesnek ígérkezett az összecsapás.

Sütő Endre és Szekszárd nagy vereségbe futott bele

Fotó: Makovics Kornel

Juhász Máté együttese bátran kezdett, és a labda nélküli agresszív letámadást igyekezett erőltetni a találkozó elején. Az élvonalbeli mintát követve az MTK fiataljai is hátulról próbálták felépíteni támadásaikat, a hazaiak pedig épp ennek megakadályozására építették fel a taktikájukat. A 13. percben azonban minden addigi elképzelés felborult: egy hosszú indítás után a szekszárdi kapus, Bognár Zsolt kimozdult kapujából, de nem érte el a labdát, majd a gól megakadályozása érdekében visszarántotta Ebot Martint. A játékvezető piros lappal kiállította a hálóőrt, így emberhátrányba került a Tolna vármegyei alakulat.

A létszámfölénybe kerülő MTK viszont sokáig nem tudta érvényesíteni fölényét. A szekszárdiak mezőnyben szervezetten védekeztek, és időnként eljutottak a támadóharmadig is. A 35. percben aztán Lépő távoli lövése megtörte az ellenállást, három perccel később pedig Törőcsik is betalált, ugyancsak a tizenhatoson kívülről. A félidő vége előtt Ebot is megvillant, és egy gyors átmenet végén távolról állította be a 0–3-as szünetbeli eredményt.

A második félidő hasonló forgatókönyvvel folytatódott: Törőcsik újabb távoli találattal növelte az előnyt, majd az 59. percben Molnár is eredményes volt, immár a tizenhatoson belülről. Ezt követően érezhetően visszavett a tempóból a fővárosi gárda, miközben a szekszárdiak igyekeztek legalább néhány veszélyes akciót vezetni – valódi helyzetig azonban nem jutottak el. Az utolsó negyedórában Törőcsik harmadik gólja is megszületett, ezzel 0–6-ra alakítva az állást. A hajrában már inkább a hazaiak és a játékvezető közti feszültség szolgáltatta a legnagyobb izgalmat, melynek csúcspontja a 85. percben megítélt MTK-büntető volt – Csucsánszky azonban a kapufát találta el.

A hátralévő percekben már nem változott az eredmény, de így is egy súlyos vereséggel szakadt meg a Szekszárd hazai győzelmi sorozata.