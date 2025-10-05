október 5., vasárnap

Aurél névnap

14°
+17
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
nb iii-as foci

1 órája

Az MTK nagy gólarányú győzelemmel vette el a Szekszárd hazai veretlenségét

Címkék#Szekszárdi UFC#MTK Budapest II#NB III-as foci#labdarúgás

Az NB III-as focibajnokság 10. fordulójában az MTK II. fél tucatot lőtt a Szekszárdnak, s ezzel megszakította az UFC öt meccses hazai veretlenségi sorozatát.

Teol.hu

A múlt hétvégi vármegyei rangadó megnyerése után újabb komoly feladat várt a Szekszárdra: az NB III tizedik fordulójában a jelenlegi leggólerősebb együttes, az MTK II látogatott a sárga-feketék otthonába. A fővárosiak eddig idegenben mindössze egyetlen győzelmet arattak négy mérkőzésükön, így előzetesen érdekesnek ígérkezett az összecsapás.  

Sütő Endre és Szekszárd nagy vereségbe futott bele
Sütő Endre és Szekszárd nagy vereségbe futott bele 
Fotó: Makovics Kornel

Juhász Máté együttese bátran kezdett, és a labda nélküli agresszív letámadást igyekezett erőltetni a találkozó elején. Az élvonalbeli mintát követve az MTK fiataljai is hátulról próbálták felépíteni támadásaikat, a hazaiak pedig épp ennek megakadályozására építették fel a taktikájukat. A 13. percben azonban minden addigi elképzelés felborult: egy hosszú indítás után a szekszárdi kapus, Bognár Zsolt kimozdult kapujából, de nem érte el a labdát, majd a gól megakadályozása érdekében visszarántotta Ebot Martint. A játékvezető piros lappal kiállította a hálóőrt, így emberhátrányba került a Tolna vármegyei alakulat. 
A létszámfölénybe kerülő MTK viszont sokáig nem tudta érvényesíteni fölényét. A szekszárdiak mezőnyben szervezetten védekeztek, és időnként eljutottak a támadóharmadig is. A 35. percben aztán Lépő távoli lövése megtörte az ellenállást, három perccel később pedig Törőcsik is betalált, ugyancsak a tizenhatoson kívülről. A félidő vége előtt Ebot is megvillant, és egy gyors átmenet végén távolról állította be a 0–3-as szünetbeli eredményt. 
A második félidő hasonló forgatókönyvvel folytatódott: Törőcsik újabb távoli találattal növelte az előnyt, majd az 59. percben Molnár is eredményes volt, immár a tizenhatoson belülről. Ezt követően érezhetően visszavett a tempóból a fővárosi gárda, miközben a szekszárdiak igyekeztek legalább néhány veszélyes akciót vezetni – valódi helyzetig azonban nem jutottak el. Az utolsó negyedórában Törőcsik harmadik gólja is megszületett, ezzel 0–6-ra alakítva az állást. A hajrában már inkább a hazaiak és a játékvezető közti feszültség szolgáltatta a legnagyobb izgalmat, melynek csúcspontja a 85. percben megítélt MTK-büntető volt – Csucsánszky azonban a kapufát találta el. 
A hátralévő percekben már nem változott az eredmény, de így is egy súlyos vereséggel szakadt meg a Szekszárd hazai győzelmi sorozata.

NB III Délnyugati-csoport, 10. forduló

Szekszárdi UFC–MTK Budapest II. 0–6 (0–3). Szekszárd, v.: Gindl (Kondákor, Pálfi)
Szekszárd: Bognár – Egri (Tóth D., 57.), László M., Füredi, Lajkó (Szeydl, 57.)– Ágics, Major – Sütő (Szűcs K., 15.), Paksi (Péter D., a szünetben), Bartha– Arena Á. (Tanos, 76.). Edző: Juhász Máté.
Gólszerző: Törőcsik P. (39., 50., 74.), Lépő (36.), Ebot (48.), Molnár P. (56.). Kiállítva: Bognár Zs. (UFC, 13.).
 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu