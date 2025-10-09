Akkora győzelmet arattak, hogy az állás nem fért ki az eredményjelzőre

Pedig szinte a nulláról kezdte az újjáalakult klub, névváltoztatással jelezve, hogy szakít jogelődeivel az UFC Szekszárd, szúrta ki a Tolna megyei focitörténetek Facebook-oldal.

Az UFC Szekszárd nagy triója: Bozsér György (b), Kniesz Mátyás és Cseke László

A Szekszárdi Polgári SE 1994-ben utolsó helyezettként kiesett az NB II Nyugati-csoportjából. Vérzivataros időszak következett a megyeszékhely klubjánál, hiszen lenullázott költségvetéssel teljesen új csapatot kellett építeni az NB III-ra. Ezt a nem kis feladatot az örök megmentő titulusra jó eséllyel pályázó Kniesz Mátyás vállalta magára, akivel főnix madárként felkelt a porból a fiatal alakulat. Az 1995/1996-os bajnoki évadban – mindenki meglepetésére – a csikócsapat az élmezőnyt meglepve egymás után szállította a győzelmeket, s dobogós helyen állt. Így jött el 1995. október 4-e, amikor a Pécsi Postás ellen egy elhalasztott bajnokit hétköznap pótoltak be a csapatok. A többi pedig már történelem, az UFC iskolajátékkal meg sem állt kilenc gólig, a mámoros szekszárdi szurkolók pedig a lefújás után egy itallerakatban ünnepelve egy újabb sikercsapat megszületését vizionálták…

„Nagyon együtt volt az a gárda – mondta a két gólt szerző Nagy Sándor. – A pályán és azon kívül is összeszokott társaság voltunk. A Postás ellen volt területünk, felszabadultan játszottunk, a találkozón pedig szinte minden összejött. A pécsi DD Gázzal és a Komlóval csatáztunk a dobogós helyekért, előbbi otthonában 2–1-re kikaptunk, nem érdemeltünk vereséget.”

Az UFC Szekszárd gólzáport rendezett a szomorkás, őszi időben

„Úgy emlékszem, hogy Matya bá a meccs napján edzést tartott, így utaztunk el a bajnokira – fogalmazott Kara Zoltán. – Amit előzetesen elképzeltünk, összejött azon az összecsapáson. A játékvezető szólt, hogy ne rúgjunk többet, mert nem tudják kiírni a táblára. Jó társaság voltunk, tudtunk egymásért küzdeni. A találkozók után sokszor együtt maradtunk, beszélgettünk, és az edzések is jó hangulatban teltek.”

„Amikor megláttam őket, álmomban sem gondoltam, hogy ez lesz, akkora fizikai fölényben voltak – mondta Cseke László, felidézve a 30 évvel ezelőtt történteket. – Emlékszem arra is, ahogy potyogtak a gólok, Matya bá úgy ült a kispadon, mint az orvosi rendelőben, aki csak receptért ment. Csak mosolygott és mosolygott.”