Edzőtovábbképzés

1 órája

Bajnokok Ligája-mérkőzésen gyűjtött tapasztalatot a majosi edző

Teol.hu

Szabadnapján sem unatkozott Varga Balázs, az NB III-as Majosi SE edzője. Édesapjával a bergamói New Balance Arénában tekintette meg a Bajnokok Ligája ligaszakaszában kedden lebonyolított Atalanta–Club Brugge találkozót. 

 

„Gyerekkorom óta szeretem az olasz futballt, Francesco Totti a kedvencem – mondta Varga Balázs. – Amióta felnőtt szakvezetőként dolgozom, azóta követek több olasz csapatot, edzőt. A trénerek – gondolok elsősorban Spallettire és Contéra – taktikailag a világ legjobbjai. Sportszakmai oldalról is szimpatikus a bergamói klub: fiatal játékosokat vesznek, majd jó áron adják el őket. Tetszik a közeg, ami körülveszi a futballt, kedvelem a játékmodellt, az edzői filozófiát. A negyedik sorból mindent láttunk, tapasztalatot is gyűjtöttünk. A Brugge labdabiztos csapat, nehéz meccse volt az Atalantának. Nüanszokon múlt a győzelme, a végén egy jó helyzetfelismerés döntött. Érdekesség, a hazaiaknál a 17 éves Honest Ahanor belső védőként végig játszotta a 90 percet.”

 

