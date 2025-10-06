1 órája
Nincsen már pont nélküli csapat a bajnokságban, a végén jött a dráma Aparhanton (galéria)
Nem sok babér termett a hazai csapatoknak a Tolna Vármegyei II. osztály hatodik fordulójában: egyedül a Mórágy tudott pontot szerezni, a másik völgységi mérkőzésen és Pakson is vendégsiker született a hatodik fordulóban.
Két völgységi rangadót is játszottak a vármegye II-es focibajnokság hétvégi fordulójában: az eddig pont nélkül álló Bonyhád-Börzsöny a Mol Magyar Kupa főtábláján is szereplő mórágyiak otthonában szakította meg rossz sorozatát, a kisdorogiak Aparhanton, a faddiak Pakson nyertek.
Mórágyi SE–Bonyhád-Börzsöny SE 3–3 (2–1)
Mórágy, v.: Lengyel S. (Osztermájer G., Horváth T.)
Mórágy: Mányák D. – Heberling, Bene, Lölfi M. (Mezei, 54.), Tóth B. – Hadi, Kanalas I., Pozsár, Fürst – Tóth T., Acsádi D. Edző: Löfli Dávid
Bonyhád-Börzsöny: Borbandi – Baranyi, Fenyvesi (Gungl, a szünetben), Bajkai, Zsidi – Biró D., Győrfi D., Molnár M., Bece – Kiss N., Buzás T. Edző: Szász Dávid
A mezőnyfölényben játszó hazaiakkal szemben a jól kontrázó és helyzeteit értékesítő vendégek megérdemelten vittek el egy pontot.
Gólszerző: Fürst (20.), Heberling (44., 11-esből), Tóth T. (64.), illetve Kiss N. (16., 71.), Fürst (80., öngól)
Jók: Tóth T., illetve a vendégcsapat valamennyi tagja dicséretet érdemel.
ASE Paks–Faddi SE 0–3 (0–1)
Paks, v.: Szabó P. (Nagy Z., Zászlósi)
ASE: Herman – Nickl Á. (Nikl P., 81.), Farkas P., Lengyel A. – Nickl E., Blága (Szász T., 70.), Tímár, Samu G. (Sorbán, 75.) – Péger D. (Nyúl P., 56.), Kern B., Rogács (Oszadszky, 73.). Edző: Szakács Viktor
Fadd: Merkl D. – Kovács G. (Gerendai G., 73.), Dudoma K., Ábrahám G., Hostyánszki A. – Borda G., Baros, Szabó G. (Fehér K., 60.) – Szabó M., Szentes M. (Vass B., 83.), Lojek (Borda B., 76.). Edző: Szőcs Richárd
A Fadd többet tett a sikerért, a helyzeteit is értékesítette, míg a hazaiak kivétel nélküli kihagyták a sajátjaikat. A vendéggyőzelem így megérdemelt volt, bár a gólkülönbség túlzó.
Gólszerző: Baros (23., 11-esből), Szentes M. (69.), Szabó M. (88.)
Jók: Kern B., Lengyel A., illetve Borda Gergő vezérletével az egész vendégcsapat dicsérhető.
Aparhanti SE–Kisdorogi FC 1–2 (1–0)
Aparhant, v.: Kiss G. (Kovács K., Csobot L.)
Aparhant: Szabó D. – Kovács M., Calka S., Müller M., László N. (Jakab R., 57.) – Péter Á., Horváth K., Kajtár I., Móricz G. – Boros K., Pál I. Edző: Preiszig László
Kisdorog: Miklós I. – Lajkó, Farkas D. (Zsolnai, a szünetben), Horváth B., Schrenk – Stier (Palkó Máté, 85.), Varga B., Radó, Palkó Márk – Schiller P., Miklós R. Játékos-edző: Palkó Máté
Küzdelmes, jó iramú mérkőzésen döntetlen állásnál a vendégek tizenegyest hibáztak, de a ráadásban megszerezték a győztes találatot az „ikszes” mérkőzésen.
Gólszerző: Boros K. (31.), illetve Varga B. (60.), Zsolnai (90+3.)
Kiállítva: Calka S. (62.)
Jók: Szabó Dániel vezetésével az egész hazai csapat dicsérhető, illetve Varga B., Stier.
Vármegye II: Mórágyi SE–Bonyhád-Börzsöny SEFotók: Mártonfai Dénes