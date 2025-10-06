Nincsen már pont nélküli csapat a bajnokságban, a végén jött a dráma Aparhanton (galéria)

Két völgységi rangadót is játszottak a vármegye II-es focibajnokság hétvégi fordulójában: az eddig pont nélkül álló Bonyhád-Börzsöny a Mol Magyar Kupa főtábláján is szereplő mórágyiak otthonában szakította meg rossz sorozatát, a kisdorogiak Aparhanton, a faddiak Pakson nyertek.

Heberling János (pirosban) és a duplázó Kiss Noel versenyfutása a Mórágy–Bonyhád-Börzsöny vármegye II-es mérkőzésen

Fotó: Mártonfai Dénes

Mórágyi SE–Bonyhád-Börzsöny SE 3–3 (2–1)

Mórágy, v.: Lengyel S. (Osztermájer G., Horváth T.)

Mórágy: Mányák D. – Heberling, Bene, Lölfi M. (Mezei, 54.), Tóth B. – Hadi, Kanalas I., Pozsár, Fürst – Tóth T., Acsádi D. Edző: Löfli Dávid

Bonyhád-Börzsöny: Borbandi – Baranyi, Fenyvesi (Gungl, a szünetben), Bajkai, Zsidi – Biró D., Győrfi D., Molnár M., Bece – Kiss N., Buzás T. Edző: Szász Dávid

A mezőnyfölényben játszó hazaiakkal szemben a jól kontrázó és helyzeteit értékesítő vendégek megérdemelten vittek el egy pontot.

Gólszerző: Fürst (20.), Heberling (44., 11-esből), Tóth T. (64.), illetve Kiss N. (16., 71.), Fürst (80., öngól)

Jók: Tóth T., illetve a vendégcsapat valamennyi tagja dicséretet érdemel.