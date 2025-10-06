48 perce
A fordítások és feltámadások fordulóját játszották Délen (galéria)
Hátrány volt előnybe kerülni az ötödik fordulóban a vármegyei III. osztály déli régiójában.
Továbbra is két hibátlan csapat található a vármegye III déli régiójában, miután a Zomba és a Szedres is – hátrányból felállva – hozta hazai bajnokiját. Szintén vesztett állásból jött vissza és szerezte meg a három pontot a Sióagárd, Gyönk a hajrában fordította a javára decsi meccsét, míg a Gerjennek kellett Pesti Viktor triplája a szentgyörgyi győzelemhez.
Vármegye III, Dél, 5. forduló
KSE Zomba–Kaposszekcső-Csikóstőttős KSE 4–1 (4–1)
Zomba, v.: Weitner (Kerekes Rómeó, Albert J.)
Gólszerző: Péter A. (39., 43.), Hosnyánszki T. (38.), Kerekes Róbert (44.), illetve Právics D. (22.)
Gyapa-Dunaszentgyörgy–Gerjeni SE 2–5 (2–3)
Dunaszentgyörgy, v.: Minda (Komáromi H., Rácz R.)
Gólszerző: Horváth B. (3.), Jóni K. (27., 11-esből), illetve Pesti V. (11., 23., 61., az első 11-esből), Gödör M. (18.), Vidák Z. (83., 11-esből)
Decs LSE–Gyönki SE 2–3 (2–1)
Decs, v.: Mihálovics (Tóth T., Farkas T.)
Gólszerző: Kertész J. (12.), Ignácz Z. (43.), illetve Jákob J. (83., 87., a második 11-esből), Simon T. (6.)
Szedresi SE–Döbröközi KSE 2–1 (0–1)
Szedres, v.: Málinger (Tálas, Topánka)
Gólszerző: Farkas-Kozics (61.), Szabó T. (76.), illetve Gombos T. (34.)
Sióagárdi SE–Őcsény SK 7–1 (2–1)
Sióagárd, v.: Biber (Áman I., Juhász T.)
Gólszerző: Fekete D. (30., 70.), Győrfi G. (63., 71.), Fábián Cs. (13.), Sárközi M. (50.), Márton B. (82.), illetve Csizolszki (7.)
Fotók: Molnár Gyula