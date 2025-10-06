A fordítások és feltámadások fordulóját játszották Délen (galéria)

Továbbra is két hibátlan csapat található a vármegye III déli régiójában, miután a Zomba és a Szedres is – hátrányból felállva – hozta hazai bajnokiját. Szintén vesztett állásból jött vissza és szerezte meg a három pontot a Sióagárd, Gyönk a hajrában fordította a javára decsi meccsét, míg a Gerjennek kellett Pesti Viktor triplája a szentgyörgyi győzelemhez.

Gerjeni siker született Dunaszentgyörgyön a vármegye III déli csoportjában (zöldben Gödör Milán)

Fotó: Molnár Gyula

KSE Zomba–Kaposszekcső-Csikóstőttős KSE 4–1 (4–1)

Zomba, v.: Weitner (Kerekes Rómeó, Albert J.)

Gólszerző: Péter A. (39., 43.), Hosnyánszki T. (38.), Kerekes Róbert (44.), illetve Právics D. (22.)

Gyapa-Dunaszentgyörgy–Gerjeni SE 2–5 (2–3)

Dunaszentgyörgy, v.: Minda (Komáromi H., Rácz R.)

Gólszerző: Horváth B. (3.), Jóni K. (27., 11-esből), illetve Pesti V. (11., 23., 61., az első 11-esből), Gödör M. (18.), Vidák Z. (83., 11-esből)

Decs LSE–Gyönki SE 2–3 (2–1)

Decs, v.: Mihálovics (Tóth T., Farkas T.)

Gólszerző: Kertész J. (12.), Ignácz Z. (43.), illetve Jákob J. (83., 87., a második 11-esből), Simon T. (6.)