Iregszemcsei siker a szomszédvári derbin, emberhátrányban táltosodott meg a Dunakömlőd
A Bölcske–Madocsa rangadó mellett rendeztek még izgalmas mérkőzéseket a vármegye III északi csoportjában. A szintén szomszédvári rangadón az Iregszemcse legyőzte a Magyarkeszi csapatát, a Dunakömlőd pedig emberhátrányból mentett majdnem pontot a dorogiak ellen.
Vármegye III, Észak, 5. forduló
Bölcskei SE II–Madocsa SE 0–0
Bölcske, v.: Álló (Varga G., Prantner M.)
Györköny SE–Németkéri SE 2–5 (0–1)
Györköny, v.: Kiss G. (Zászlósi, Fazekas M.)
Gólszerző: Ranga A. (51.), Bán A. (71.), illetve Szili I. (61., 64.), Csonka J. (39.), Csonka T. (60.), Csonka L. (90.)
Tamási 2009 FC–Kajdacsi SE 4–0 (1–0)
Tamási, v.: Szappanyos (Farkas T., Tóth T.)
Gólszerző: Teszler R. (85., 90.), Pruck (31.), Varga M. (50.)
Dunakömlődi SE–Nagydorog KSE 4–5 (1–3)
Dunakömlőd, v.: Berengyán (Weitner, Heitzmann)
Gólszerző: Csereklei (76., 85.), Tóth Á. (34.), Horváth M. (64.), illetve Sáfrány (5., 15.), Acsádi N. (27., 57.), Gyebnár (79.)
Kiállítva: Békési F. (65., Dunakömlőd)
Iregszemcsei SE–Magyarkeszi KSE 3–0 (1–0)
Iregszemcse, v.: Kozma J. (Schell, Lender)
Gólszerző: Veszprémi R. (27., 47.), Orsós R. (84.)
Vármegyei III: Bölcskei SE II–Madocsa SE