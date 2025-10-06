Iregszemcsei siker a szomszédvári derbin, emberhátrányban táltosodott meg a Dunakömlőd

A Bölcske–Madocsa rangadó mellett rendeztek még izgalmas mérkőzéseket a vármegye III északi csoportjában. A szintén szomszédvári rangadón az Iregszemcse legyőzte a Magyarkeszi csapatát, a Dunakömlőd pedig emberhátrányból mentett majdnem pontot a dorogiak ellen.

A Dunakömlőd (középen Ferencz Márk) kétszer is felállt, de pontot nem szerzett a vármegye III-as bajnokságban a Nagydorog ellen

Fotó: Molnár Gyula

Bölcskei SE II–Madocsa SE 0–0

Bölcske, v.: Álló (Varga G., Prantner M.)

Györköny SE–Németkéri SE 2–5 (0–1)

Györköny, v.: Kiss G. (Zászlósi, Fazekas M.)

Gólszerző: Ranga A. (51.), Bán A. (71.), illetve Szili I. (61., 64.), Csonka J. (39.), Csonka T. (60.), Csonka L. (90.)