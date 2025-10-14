Vármegyei fiatalokkal maradt veretlen a magyar U21-es válogatott

A korosztályos Európa-bajnoki selejtezősorozat harmadik fordulójában Törökország látogatott az Új Hidegkuti Nándor Stadionba, ahol két veretlen együttes nézett egymással farkasszemet. Az ukránok elleni idegenbeli pontszerzést követően Szélesi Zoltán szövetségi edző nem változtatott a kezdőcsapaton, így a paksi középpályás, Horváth Kevin ismét a kezdő tizenegyben kapott helyet, míg a dombóvári születésű, de Győrben futballozó Bánáti Kevin és a szintén paksi Pető Milán a kispadról várta a lehetőséget.

Fotó: Dömötör Csaba

Szépségdíjas gólokkal indult a találkozó

A jó iramú mérkőzés első negyedórája izgalmas és eseménydús volt. Bár kevés helyzet adódott, egy magyar védelmi megingást kihasználva Kilicsoy látványos ollózással szerzett vezetést a vendégeknek, de nem sokkal később Vancsa Zalán sarokkal válaszolt.

A gyors gólváltás mellett ismét jól kirajzolódott, hogy a magyar csapat a labda nélküli játékkal, a letámadások révén próbálja megtalálni az erősségét – ebben Horváth fontos láncszem volt. A paksi középpályás a török védőket igyekezett folyamatosan nyomás alatt tartani, labdát szerzett, hibára kényszerítette ellenfeleit, és párharcokban is aktívan dolgozott. Időnként a török szélső védőkkel visszazárva segítette a védelmet, ami a fegyelmezettségét dicséri.

Ugyanakkor, mivel a magyar válogatott csak korlátozott hatékonysággal tudta hátulról építeni a támadásokat, Horváth gyakran került olyan zónákba, ahol kevés labdát kapott, és nehéz volt játékba vonni. Amikor mégis sikerült feljebb tolnia a csapatnak a súlypontját, leginkább a széleken futottak az akciók – ez sem kedvezett az ő szerepkörének.

Fotó: Dömötör Csaba

Kevés labdaérintése ellenére küzdött, próbálta megtartani a labdát, és többször is szabálytalanság árán tudták csak megállítani. Passzaiból kevés volt, de amikor játékba került, igyekezett vertikálisan építkezni, a létszámhátrányos szituációkban is vállalva a felelősséget. A második félidőben a kevés magyar támadás csaknem mindegyikében már komoly szerepet játszott, jól kapcsolódott be az összjátékba, és megmutatta, miért tartják az NB I egyik legjobb támadó középpályásának. Összesen 83 percet töltött a pályán.