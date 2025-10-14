október 14., kedd

Helén névnap

+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eb-selejtező

18 perce

Vármegyei fiatalokkal maradt veretlen a magyar U21-es válogatott

Címkék#U21-es Eb-selejtező#U21-es labdarúgó-válogatott#Bánáti Kevin#Horváth Kevin

Újabb döntetlent játszott a magyar U21-es válogatott, ezúttal Törökország ellen. A paksi Horváth Kevin kezdőként, a dombóvári születésű Bánáti Kevin csereként segítette a csapatot, amely veretlenül, ám nyeretlenül folytatja a selejtezősorozatot.

Ellenbruch Zsolt

A korosztályos Európa-bajnoki selejtezősorozat harmadik fordulójában Törökország látogatott az Új Hidegkuti Nándor Stadionba, ahol két veretlen együttes nézett egymással farkasszemet. Az ukránok elleni idegenbeli pontszerzést követően Szélesi Zoltán szövetségi edző nem változtatott a kezdőcsapaton, így a paksi középpályás, Horváth Kevin ismét a kezdő tizenegyben kapott helyet, míg a dombóvári születésű, de Győrben futballozó Bánáti Kevin és a szintén paksi Pető Milán a kispadról várta a lehetőséget.

Fotó: Dömötör Csaba

Szépségdíjas gólokkal indult a találkozó

A jó iramú mérkőzés első negyedórája izgalmas és eseménydús volt. Bár kevés helyzet adódott, egy magyar védelmi megingást kihasználva Kilicsoy látványos ollózással szerzett vezetést a vendégeknek, de nem sokkal később Vancsa Zalán sarokkal válaszolt.

A gyors gólváltás mellett ismét jól kirajzolódott, hogy a magyar csapat a labda nélküli játékkal, a letámadások révén próbálja megtalálni az erősségét – ebben Horváth fontos láncszem volt. A paksi középpályás a török védőket igyekezett folyamatosan nyomás alatt tartani, labdát szerzett, hibára kényszerítette ellenfeleit, és párharcokban is aktívan dolgozott. Időnként a török szélső védőkkel visszazárva segítette a védelmet, ami a fegyelmezettségét dicséri.

Ugyanakkor, mivel a magyar válogatott csak korlátozott hatékonysággal tudta hátulról építeni a támadásokat, Horváth gyakran került olyan zónákba, ahol kevés labdát kapott, és nehéz volt játékba vonni. Amikor mégis sikerült feljebb tolnia a csapatnak a súlypontját, leginkább a széleken futottak az akciók – ez sem kedvezett az ő szerepkörének.

Fotó: Dömötör Csaba

Kevés labdaérintése ellenére küzdött, próbálta megtartani a labdát, és többször is szabálytalanság árán tudták csak megállítani. Passzaiból kevés volt, de amikor játékba került, igyekezett vertikálisan építkezni, a létszámhátrányos szituációkban is vállalva a felelősséget. A második félidőben a kevés magyar támadás csaknem mindegyikében már komoly szerepet játszott, jól kapcsolódott be az összjátékba, és megmutatta, miért tartják az NB I egyik legjobb támadó középpályásának. Összesen 83 percet töltött a pályán.

Két szerepkörben is helytállt Bánáti

Az első magyar csere Bánáti volt, aki a 64. percben kapott lehetőséget – támadó szerepkörben. A helyzete nem volt egyszerű, hiszen a második játékrészben már egyértelműen a törökök voltak fölényben, a magyar csapat inkább a védekezésre kényszerült. Ennek ellenére a játékrész első hazai lövése éppen az ő nevéhez fűződött, igaz, a kaput nem találta el.

A hajrában, az újabb cseréket követően már a szélen futballozott, ahol elsősorban védekező feladatai voltak. Ebben a szerepben is bizonyított: fegyelmezetten és határozottan futballozott, párharcai többségét megnyerte, és labdaszerzései is segítették a csapatát a nyomás alatt.

Mindezek eredményeként harmadszor is döntetlennel zárt a magyar U21-es válogatott, amely így továbbra is veretlen, ugyanakkor még nyeretlen a selejtezősorozatban, és jelenleg a csoport negyedik helyét foglalja el.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu