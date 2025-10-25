október 25., szombat

Vármegye I-es foci

51 perce

Két gól a hosszabbításban: nincs már nyeretlen csapat az élvonalban! (galéria)

Nincsen már nyeretlen csapat a vármegyei I. osztályú focibajnokságban, a Dunaföldvári FC hazai pályán győzte le a kakasdiakat.

Teol.hu

Nyolc gólt hozott a Kakasd dunaföldvári vendégjátéka a vármegyei I. osztály hétvégi fordulójában, a hazaiak sikerével pedig az utolsó csapat is megszerezte szezonbeli első győzelmét. A Nagymányok-Majos viszont sorozatban ötödik bajnokiján maradt nyeretlen, a legjobb formában lévő gárda, a Bonyhád pedig egy ponttal távozott Dombóvárról.

vármegyei i. osztály nagymányok-majos bátaszék
Deli Dániel szerezte a bátaszékiek első találatát Nagymányokon a vármegyei I. osztály hétvégi fordulójában
Fotó: Máté Réka

Vármegyei I. osztály, 10. forduló

Dombóvári LK–Bonyhád VLC 1–1 (1–0)
Dombóvár, v.: Lengyel S. (Álló, Nagy Z.)
Dombóvár: Karádi – Dürvanger, Kierdorf, Kardos L., Illés I. – Varga M. (Magyarosi, 60.), Sólyom B. – Szalai Sz. (Borbély R., 72.), Végh P. (Jégl, 82.), Hovorka – Nagy Á. (Kis D., 56.). Játékos-edző: Kis Dániel
Bonyhád: Schleinig – Niklos, Máté R., Szeiler, Sásdi B. – Sásdi A., Molnár M. – Jerabek (Piczek, 85.), Biszak, Virág R. (82.) – Pap R. (Fazekas N., 90.). Edző: Sárai György 
Gólszerző: Sólyom B. (31., 11-esből), illetve Sásdi A. (50.)

Dunaföldvári FC–Kakasd SE 5–3 (3–1) 
Dunaföldvár, v.: Éreth (Huszár, Száraz Z.)
Dunaföldvár: Weixl – Polgár Sz., Berkes (Czigler, 83.), Virág D. – Valaczka (Polgár F., 63.), Kun J., Prantner G. (Papp A., 90+1.), Horváth Balázs, Horváth Bálint – Zadravecz (Kovács M., 81.), Makó N. Edző: Kerekes Béla
Kakasd: Siklósi B. – Bús M., Mayer N., Mácsik M., Grassy (Farkas D., 65.) – Réti D., Török Á. – Kósa, Hucker, Sztehló (Szilágyi V., 56.) – Adorján Á. (Zsiga K., a szünetben). Edző: Bózsó Gábor
Gólszerző: Makó (17., 45+3., 53.), Valaczka (37.), Prantner G. (82.), illetve Kósa (56., 74., az első 11-esből), Zsiga K. (45+1.)

Fotó: Máté Réka

Nagymányok-Majos–Bátaszék SE 1–2 (0–1)
Nagymányok,v.: Szappanyos (Prantner M., Szabó L.)
Nagymányok: Hübner – Lengyel M., Sántha Á., Friedszám – Hideg R., Kajtár V. (Szemán, 74.), Kató, Antal I. – Götz, Papp O., Dulcz. Edző: Borbély Sándor
Bátaszék: Péter J. – Bajusz K. (Bozsolik Á., 90.), Máté N., Fricsi, Csikós – Deli D., Karaszi, Varjas B., Csapó A. – Lizák P. (Ruff L., 60.), Héhn F. Edző: Takács Norbert
Gólszerző: Kató (67.), illetve Deli D. (40.), Csapó A. (49.)

Vármegyei I.: Nagymányok-Majos–Bátaszék SE

Fotók: Máté Réka

 

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
