1 órája
A szakmai díjas villanásai három pontot értek a rangadón (videó+galéria)
A szakmai díj átadásával kezdődött, kisdorogi győzelemmel zárult a völgységi derbi a vármegyei II. osztály hétvégi fordulójában.
A Kisdorog–Mórágy mérkőzés előtt vehette át a vármegyei II. osztály előző tavaszi szezonjának szakmai díját a hazaiak kapusa, Miklós István. A másodosztály hétvégi fordulójában a Fadd fontos győzelmet aratott, az Aparhant otthon szenvedett vereséget.
Vármegyei II. osztály, 8. forduló
Faddi SE–Tengelici SE 3–1 (1–0)
Fadd, v.: Álló (Lengyel S., Szabó L.)
Fadd: Merkl D. – Kovács G. (Orsós D., 58.), Ábrahám G., Dudoma K., Hostyánszki A. – Borda G., Baros, Szabó M. (Hostyánszki M., 61.) – Szabó B. (Keszthelyi, a szünetben), Szentes (Orsós K., 78.), Lojek (Fehér K., 53.). Edző: Szőcs Richárd
Tengelic: Steinbach G. – Lampek (Csicsó K., 84.), László L., Kelemen Zs., Schwarcz K. – Deli J. (Kovács R., 82.), Koller B. (Gayer, 79.), Sárközi Á., Borza P. – Benizs (Koller P., 61.), Bucher. Edző: Csicsó József
Többet tett a győzelemért a vendéglátó, amely többet birtokolta a labdát, több helyzetet dolgozott ki, így megérdemelten tartotta otthon a három pontot.
Gólszerző: Ábrahám G. (45.), Szentes (46.), Keszthelyi (60.), illetve Ábrahám G. (68., öngól)
Kiállítva: László L. (73.)
Kisdorogi FC–Mórágyi SE 2–1 (2–0)
Kisdorog, v.: Szabó P. (Kovács K., Kerekes R.)
Kisdorog: Miklós I. – Schiller P. (Nagy P., 73.), Horváth B., Varga B., Schrenk – Miklós R. (Farkas D., 71.), Palkó Márk, Lajkó Zs. – Radó, Mészáros M., Schiller A. (Beremenszki, 90+3.). Edző: Palkó Máté
Mórágy: Mányák D. – Tóth B., Löfli M., Rozgonyi, Heberling – Pozsár, Berényi Sz. – Hadi, Kanalas, Fürst – Tóth T. Edző: Löfli Dávid
A kilencven percen át tartó jó iramú mérkőzésen a hazaiak szakmai díjas kapusa megkoronázta teljesítményét, ugyanis két büntetőt is hárított, így nem tudott pontot rabolni a vendégcsapat.
Gólszerző: Mészáros M. (37.), Lajkó Zs. (44.), illetve Tóth T. (70.)
Kiállítva: Tóth B. (88.), Löfli D. (89., pályán kívül)
Átadtuk a vármegyei élvonal különdíjait (galéria)
Aparhanti SE–ASE Paks 1–3 (1–1)
Aparhant, v.: Horváth B. (Prantner M., Heitzmann)
Aparhant: Szabó D. – Kovács M., Müller M., Minker, Jakab R. – Pál I., Horváth K., Kajtár I., Móricz (Sárközi M., 78.), Nagy G. (Beszterczán, 78.) – Péter Á. (Petrás, a szünetben). Edző: Preiszig László
ASE: Herman – Nickl Á. (Kenyér Sz., 78.), Borsi (Sorbán, a szünetben), Lengyel A. – Nickl E., Farkas P., Péger D., Szász T. – Rogács, Kern B., Nyúl P. (Aradi M., 82.). Edző: Szakács Viktor
Az első félidő még kiegyenlített játékot hozott, de a második játékrészben már a vendégek domináltak és alakítottak ki több lehetőséget, amik már gólokban is megmutatkozott. Egy sportszerű mérkőzésen hozhatták el a három pontot.
Gólszerző: Pál I. (13.), illetve Rogács (2.), Nickl Á. (63.), Nyúl P. (72.)