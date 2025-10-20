A szakmai díjas villanásai három pontot értek a rangadón (videó+galéria)

A Kisdorog–Mórágy mérkőzés előtt vehette át a vármegyei II. osztály előző tavaszi szezonjának szakmai díját a hazaiak kapusa, Miklós István. A másodosztály hétvégi fordulójában a Fadd fontos győzelmet aratott, az Aparhant otthon szenvedett vereséget.

Mészáros Milán harciassága után szerzett vezetést a Kisdorog a mórágyiak elleni vármegyei II. osztályú rangadón

Fotó: Rónai Gábor

Vármegyei II. osztály, 8. forduló

Faddi SE–Tengelici SE 3–1 (1–0)

Fadd, v.: Álló (Lengyel S., Szabó L.)

Fadd: Merkl D. – Kovács G. (Orsós D., 58.), Ábrahám G., Dudoma K., Hostyánszki A. – Borda G., Baros, Szabó M. (Hostyánszki M., 61.) – Szabó B. (Keszthelyi, a szünetben), Szentes (Orsós K., 78.), Lojek (Fehér K., 53.). Edző: Szőcs Richárd

Tengelic: Steinbach G. – Lampek (Csicsó K., 84.), László L., Kelemen Zs., Schwarcz K. – Deli J. (Kovács R., 82.), Koller B. (Gayer, 79.), Sárközi Á., Borza P. – Benizs (Koller P., 61.), Bucher. Edző: Csicsó József

Többet tett a győzelemért a vendéglátó, amely többet birtokolta a labdát, több helyzetet dolgozott ki, így megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Gólszerző: Ábrahám G. (45.), Szentes (46.), Keszthelyi (60.), illetve Ábrahám G. (68., öngól)

Kiállítva: László L. (73.)