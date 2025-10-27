Itt a nagy meglepetés! A sereghajtó elkapta a listavezetőt (galéria)

Tíz nyeretlenül megvívott bajnoki mérkőzés után (egy döntetlen, kilenc vereség), április 19-ét követően ünnepelhetett győzelmet a Bonyhád-Börzsöny SE, amely hazai pályán győzte le a faddiakat. Az Aparhant négygólos hátrányból állt fel a völgységi derbin, a Tengelic szoros meccsen húzta be a sikert a vármegyei II. osztály kilencedik fordulójában.

A Bonyhád-Börzsöny elkapta a faddiakat vármegyei II. osztály hétvégi fordulójában

Fotó: Máté Réka

Vármegyei II. osztály, 9. forduló

Bonyhád-Börzsöny SE–Faddi SE 3–1 (0–0)

Bonyhád-Börzsöny, v.: Kiss G. (Horváth T., Kerekes R.)

Bonyhád-Börzsöny: Gungl – Baranyi, Biró D., Fenyvesi, Zsidi (Ullein, 72.), Buzás T. – Molnár M., Bajkai, Tóth R., Lovász L. – Nagy P. (Feró, 90+3.). Edző: Szász Dávid

Fadd: Merkl D. (Fehér L., a szünetben) – Fehér K. (Borda G., 68.), Dudoma K., Ábrahám G., Hostyánszki A. – Baros, Hostyánszki M. (Orsós M., a szünetben), Orsós D. – Szabó M., Lojek (Borda B., 59.), Keszthelyi (Szabó G., 59.). Edző: Szőcs Richárd

A végig fegyelmezetten védekező hazaiak ellen nem tudott komoly helyzetet kidolgozni a listavezető (találata kipattanó lövés után született), ellenben három védelmi hibát kihasznált a sereghajtó, ezzel megszerezte szezonbeli első sikerét.

Gólszerző: Nagy P. (47., 70.), Molnár M. (75.), illetve Orsós M. (57.)