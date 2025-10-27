42 perce
Itt a nagy meglepetés! A sereghajtó elkapta a listavezetőt (galéria)
Megszerezte első sikerét a Bonyhád-Börzsöny, a sereghajtó a listavezetőt kapta el. Tengelicen egy, Mórágyon tíz gól esett a vármegyei II. osztály kilencedik fordulójában.
Tíz nyeretlenül megvívott bajnoki mérkőzés után (egy döntetlen, kilenc vereség), április 19-ét követően ünnepelhetett győzelmet a Bonyhád-Börzsöny SE, amely hazai pályán győzte le a faddiakat. Az Aparhant négygólos hátrányból állt fel a völgységi derbin, a Tengelic szoros meccsen húzta be a sikert a vármegyei II. osztály kilencedik fordulójában.
Vármegyei II. osztály, 9. forduló
Bonyhád-Börzsöny SE–Faddi SE 3–1 (0–0)
Bonyhád-Börzsöny, v.: Kiss G. (Horváth T., Kerekes R.)
Bonyhád-Börzsöny: Gungl – Baranyi, Biró D., Fenyvesi, Zsidi (Ullein, 72.), Buzás T. – Molnár M., Bajkai, Tóth R., Lovász L. – Nagy P. (Feró, 90+3.). Edző: Szász Dávid
Fadd: Merkl D. (Fehér L., a szünetben) – Fehér K. (Borda G., 68.), Dudoma K., Ábrahám G., Hostyánszki A. – Baros, Hostyánszki M. (Orsós M., a szünetben), Orsós D. – Szabó M., Lojek (Borda B., 59.), Keszthelyi (Szabó G., 59.). Edző: Szőcs Richárd
A végig fegyelmezetten védekező hazaiak ellen nem tudott komoly helyzetet kidolgozni a listavezető (találata kipattanó lövés után született), ellenben három védelmi hibát kihasznált a sereghajtó, ezzel megszerezte szezonbeli első sikerét.
Gólszerző: Nagy P. (47., 70.), Molnár M. (75.), illetve Orsós M. (57.)
Tengelici SE–Kisdorogi FC 1–0 (0–0)
Tengelic, v.: Berengyán (Prantner M., Kovács L.)
Tengelic: Steinbach G. – Deli J. (Koller P., 72.), Vadas, Erdélyi Zs., Schwarcz K. – Lampek (Bucher, 66.), Sárközi Á., Kelemen Zs. (Kis T., 61.), Koller B. (Cseh T., 54.) – Borza (Kovács R., 78.), Benizs. Edző: Csicsó József
Kisdorog: Miklós I. – Horváth B., Kadosa (Farkas D., 78.), Varga B., Schrenk – Miklós R. (Modok, 60.), Palkó Márk, Lajkó Zs. – Schiller A., Mészáros M., Radó (Nagy P., 60.). Edző: Palkó Máté
A hazai csapat nagy erőket mozgatott meg a győzelemért a jól küzdő vendégek ellen, mint ahogy hátrányba kerülve a látogatók is, de a tengelici védelem állta a sarat. Kontrák után többször is lezárhatta volna a meccset a házigazda, de a helyzetei kimaradtak.
Gólszerző: Borza (52.)
Mórágyi SE–Aparhanti SE 5–5 (2–1)
Mórágy, v.: Álló (Nagy Z., Száraz Z.)
Mórágy: Mányák D. – Bene, Löfli M. (Mezei, 53.), Rozgonyi, Heberling – Hadi, Pozsár, Berényi Sz., Kanalas, Fürst – Acsádi D. Edző: Löfli Dávid
Aparhant: Szabó D. – Kovács M., Calka S., Minker, Jakab R. – Pál I., Müller M., Kajtár I., Nagy G. (Petrás, 77.), Móricz G. (Sárközi M., 16.) – Boros Gy. Edző: Preiszig László
Mindkét csapat a támadásokra fektette a hangsúlyt, a hazaiak öt-egyes vezetését a véghajrában egalizálta a vendégcsapat, így a pontszerzése megérdemelt.
Gólszerző: Acsádi D. (5., 49.), Pozsár (20.), Kanalas (52.), Hadi (54.), illetve Boros Gy. (39., 67.), Kovács M. (78., 89.), Calka S. (65.)
Kiállítva: Kanalas (88.)
