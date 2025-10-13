Nagy feltámadás Kisdorogon, nem okozott csalódást a forduló derbije (galéria)

Az első kör zárófordulóját rendezték a vármegyei II. osztályban, a hétvége nyerte a Bonyhád-Börzsönyben ötig jutó Tengelic volt. A másik két meccsen döntetlen született, amivel a Fadd őrzi listavezető szerepét a tabellán.

Tóth Tamás (fehérben) szépségdíjas találata egy pontot ért a Mórágynak Faddon a vármegyei ii. osztály hétvégi rangadóján

Fotó: Kiss Albert

Bonyhád-Börzsöny SE–Tengelici SE 0–5 (0–2)

Bonyhád-Börzsöny, v.: Szabó P. (Kovács K., Tálas)

Bonyhád-Börzsöny: Gungl (Borbandi, 81.) – Baranyi, Fenyvesi (Törő M., 51.), Bajkai (Csobot P., 64.), Zsidi – Biró D., Győrfi D. (Lovász L., a szünetben), Erős, Bece – Kiss N., Buzás T. Edző: Szász Dávid

Tengelic: Tóth F. – Lampek (Koller B., 55.), Vadas, Erdélyi Zs., Kelemen Zs. – Deli J. (Gayer, 86.), Kis T., Sárközi Á., Borza (Kovács K., 83.) – Benizs (Kovács R., 79.), Bucher (Csicsó K., 84.). Edző: Csicsó József.

Az első félidőben két egyéni hibát kihasználva szerzett gólt a látogató, a kiállítás után a hazaiak próbáltak dominálni, de kontratámadásból és eladott labda után újabb találatokat ajándékoztak a vendégeknek.

Gólszerző: Benizs (9.), Borza (15.), Erdélyi Zs. (78.), Koller B. (84.), Sárközi Á. (90.)

Kiállítva: Vadas (60.)