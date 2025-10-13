október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

18°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegye II-es foci

29 perce

Nagy feltámadás Kisdorogon, nem okozott csalódást a forduló derbije (galéria)

Címkék#Mórágy#megyei II. osztály#megyei II. osztályú focibajnokság#Faddi SE

Háromgólos hátrányt ledolgozva mentett pontot odahaza az ASE Paks ellen a Kisdorog a vármegyei II. osztály hétvégi fordulójában. A mórágyiak Faddról egy, a tengeliciek Bonyhád-Börzsönyből három ponttal távoztak.

Munkatársunktól

Az első kör zárófordulóját rendezték a vármegyei II. osztályban, a hétvége nyerte a Bonyhád-Börzsönyben ötig jutó Tengelic volt. A másik két meccsen döntetlen született, amivel a Fadd őrzi listavezető szerepét a tabellán.

mórágyi se faddi se vármegyei ii. osztály
Tóth Tamás (fehérben) szépségdíjas találata egy pontot ért a Mórágynak Faddon a vármegyei ii. osztály hétvégi rangadóján
Fotó: Kiss Albert

Vármegyei II. osztály, 7. forduló

Bonyhád-Börzsöny SE–Tengelici SE 0–5 (0–2)
Bonyhád-Börzsöny, v.: Szabó P. (Kovács K., Tálas)
Bonyhád-Börzsöny: Gungl (Borbandi, 81.) – Baranyi, Fenyvesi (Törő M., 51.), Bajkai (Csobot P., 64.), Zsidi – Biró D., Győrfi D. (Lovász L., a szünetben), Erős, Bece – Kiss N., Buzás T. Edző: Szász Dávid
Tengelic: Tóth F. – Lampek (Koller B., 55.), Vadas, Erdélyi Zs., Kelemen Zs. – Deli J. (Gayer, 86.), Kis T., Sárközi Á., Borza (Kovács K., 83.) – Benizs (Kovács R., 79.), Bucher (Csicsó K., 84.). Edző: Csicsó József.
Az első félidőben két egyéni hibát kihasználva szerzett gólt a látogató, a kiállítás után a hazaiak próbáltak dominálni, de kontratámadásból és eladott labda után újabb találatokat ajándékoztak a vendégeknek.
Gólszerző: Benizs (9.), Borza (15.), Erdélyi Zs. (78.), Koller B. (84.), Sárközi Á. (90.)
Kiállítva: Vadas (60.)

Faddi SE–Mórágyi SE 1–1 (1–0)
Fadd, v.: Berengyán (Ömböli, Topánka)
Fadd: Merkl D. – Kovács G., Dudoma K., Ábrahám G., Hostyánszki A. – Szabó M., Borda G., Szabó G. (Hostyánszki M., 81.) – Baros, Szentes (Fehér K., 85.), Lojek (Szabó B., 60.). Edző: Szőcs Richárd
Mórágy: Mányák D. – Heberling, Rozgonyi (Bene, 69.), Fitos, Berényi Sz. – Hadi, Löfli M. (Pozsár, a szünetben), Tóth B., Fürst – Acsádi D. (Kanalas, a szünetben), Tóth T. Edző: Löfli Dávid
Rengeteg párharccal és kemény ütközetekkel tarkított mérkőzésen a hazaiak többet tettek a győzelem megszerzése érdekében, de Tóth Tamás huszonöt méteres bombagóljával a vendégek elvittek egy pontot.
Gólszerző: Szentes (34.), illetve Tóth T. (54.)

Fotó: Kiss Albert

Kisdorogi FC–ASE Paks 3–3 (0–3)
Kisdorog, v.: Varga G. (Verbászi, Prantner M.)
Kisdorog: Miklós I. – Lajkó Zs., Varga B., Horváth B., Schrenk – Miklós R. (Farkas D., 74.), Radó, Palkó Márk, Reichert K. – Schiller A., Mészáros M. Edző: Palkó Máté
ASE: Herman – Nickl Á., Sorbán (Oszadszky, 68.), Lengyel A. – Nickl E., Farkas P., Tímár (Szász T., 25.), Samu G. – Péger D., Nyúl P., Rogács. Edző: Szakács Viktor
Ellentétes félidők után a mérkőzés hajrájában a győzelmet is megszerezhette volna a vendéglátó, végül igazságos döntetlen született.
Gólszerző: Mészáros M. (59., 62.), Palkó Márk (90+2.), illetve Rogács (5.), Farkas P. (28.), Nyúl P. (45+2.)

Vármegye II: Faddi SE–Mórágyi SE

Fotók: Kiss Albert

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu