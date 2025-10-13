29 perce
Nagy feltámadás Kisdorogon, nem okozott csalódást a forduló derbije (galéria)
Háromgólos hátrányt ledolgozva mentett pontot odahaza az ASE Paks ellen a Kisdorog a vármegyei II. osztály hétvégi fordulójában. A mórágyiak Faddról egy, a tengeliciek Bonyhád-Börzsönyből három ponttal távoztak.
Az első kör zárófordulóját rendezték a vármegyei II. osztályban, a hétvége nyerte a Bonyhád-Börzsönyben ötig jutó Tengelic volt. A másik két meccsen döntetlen született, amivel a Fadd őrzi listavezető szerepét a tabellán.
Vármegyei II. osztály, 7. forduló
Bonyhád-Börzsöny SE–Tengelici SE 0–5 (0–2)
Bonyhád-Börzsöny, v.: Szabó P. (Kovács K., Tálas)
Bonyhád-Börzsöny: Gungl (Borbandi, 81.) – Baranyi, Fenyvesi (Törő M., 51.), Bajkai (Csobot P., 64.), Zsidi – Biró D., Győrfi D. (Lovász L., a szünetben), Erős, Bece – Kiss N., Buzás T. Edző: Szász Dávid
Tengelic: Tóth F. – Lampek (Koller B., 55.), Vadas, Erdélyi Zs., Kelemen Zs. – Deli J. (Gayer, 86.), Kis T., Sárközi Á., Borza (Kovács K., 83.) – Benizs (Kovács R., 79.), Bucher (Csicsó K., 84.). Edző: Csicsó József.
Az első félidőben két egyéni hibát kihasználva szerzett gólt a látogató, a kiállítás után a hazaiak próbáltak dominálni, de kontratámadásból és eladott labda után újabb találatokat ajándékoztak a vendégeknek.
Gólszerző: Benizs (9.), Borza (15.), Erdélyi Zs. (78.), Koller B. (84.), Sárközi Á. (90.)
Kiállítva: Vadas (60.)
Faddi SE–Mórágyi SE 1–1 (1–0)
Fadd, v.: Berengyán (Ömböli, Topánka)
Fadd: Merkl D. – Kovács G., Dudoma K., Ábrahám G., Hostyánszki A. – Szabó M., Borda G., Szabó G. (Hostyánszki M., 81.) – Baros, Szentes (Fehér K., 85.), Lojek (Szabó B., 60.). Edző: Szőcs Richárd
Mórágy: Mányák D. – Heberling, Rozgonyi (Bene, 69.), Fitos, Berényi Sz. – Hadi, Löfli M. (Pozsár, a szünetben), Tóth B., Fürst – Acsádi D. (Kanalas, a szünetben), Tóth T. Edző: Löfli Dávid
Rengeteg párharccal és kemény ütközetekkel tarkított mérkőzésen a hazaiak többet tettek a győzelem megszerzése érdekében, de Tóth Tamás huszonöt méteres bombagóljával a vendégek elvittek egy pontot.
Gólszerző: Szentes (34.), illetve Tóth T. (54.)
Kisdorogi FC–ASE Paks 3–3 (0–3)
Kisdorog, v.: Varga G. (Verbászi, Prantner M.)
Kisdorog: Miklós I. – Lajkó Zs., Varga B., Horváth B., Schrenk – Miklós R. (Farkas D., 74.), Radó, Palkó Márk, Reichert K. – Schiller A., Mészáros M. Edző: Palkó Máté
ASE: Herman – Nickl Á., Sorbán (Oszadszky, 68.), Lengyel A. – Nickl E., Farkas P., Tímár (Szász T., 25.), Samu G. – Péger D., Nyúl P., Rogács. Edző: Szakács Viktor
Ellentétes félidők után a mérkőzés hajrájában a győzelmet is megszerezhette volna a vendéglátó, végül igazságos döntetlen született.
Gólszerző: Mészáros M. (59., 62.), Palkó Márk (90+2.), illetve Rogács (5.), Farkas P. (28.), Nyúl P. (45+2.)
Vármegye II: Faddi SE–Mórágyi SEFotók: Kiss Albert