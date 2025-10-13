október 13., hétfő

Vármegye III - Dél

4 órája

Döbröközön hagyta veretlenségét az egyik bajnokesélyes (galéria)

Címkék#megyei III. bajnokság#Zomba#Megyei III. osztály#Döbrököz

Már csak két csapat veretlen a vármegyei III. osztály déli csoportjában, miután a Zomba kikapott Döbröközön.

Teol.hu

Tizenkét éve tart a rivalizálás a Döbrököz és a Zomba között, a vármegyei III. osztályban pedig 2017 óta csap össze egymással a két gárda. Az kiegyenlített mérleg (hét-hét győzelem, egy döntetlen) hétvégétől a hazaiak felé billen, ezzel Hosnyánszki Tamás együttese elszenvedte első vereségét a déli csoportban.

döbröközi kse kse zomba vármegyei iii. osztály dél
A döbrököziek (zöldben Bebesi István) legyőzték Hosnyánszki Tamás csapatát a vármegyei III. osztály déli csoportjának rangadóján
Fotó: Kiss Albert

A Zomba botlásával már csak a Gyönkön ötöt lövő szedresiek hibátlanok, valamint a tíz emberre kiálló Decset felülmúló gerjeniek veretlenek még. A Sióagárd sorozatban harmadik bajnokiját nyerte, míg az Őcsény tizenegy gólt rámolt be a cserejátékos nélkül érkező dalmandiak kapujába.

Vármegyei III. osztály, Dél, 6. forduló

Gyönki SE–Szedresi SE 1–5 (0–3)
Gyönk, v.: Albert J. (Kiss J.)
Gólszerző: Simon T. (59.), illetve Szabó T. (9., 41.), Miklósa (17.), Csóka K. (49.), Rikkers (65., 11-esből)

Gerjeni SE–Decs LSE 6–0 (1–0)
Gerjen, v.: Kovács L. (Fazekas M., Heitzmann)
Gólszerző: Bráz (25., 72., 11-esből), Erdélyi P. (49., 66.), Pesti V. (89.), Krémer (90.)

Fotó: Kiss Albert

Kaposszekcső-Csikóstőttős KSE–Sióagárdi SE 1–2 (1–1)
Csikóstőttős, v.: Horváth Á. (Takács Z., Kovencz)
Gólszerző: Törő A. (26.), illetve Győrfi G. (19., 64.)

Őcsény SK–Dalmandi SK 11–0 (5–0)
Őcsény, v.: Horváth T. (Papp Sz., Kerekes R.)
Gólszerző: Birtalan D. (23., 56., 60., a harmadik 11-esből), Sztojka R. (62., 75.), Mészáros Z. (7.), Kovács R. (15.), Buti (18.), Schiszler (43.), Sárközi D. (47.), Horváth F. (88.)

Döbröközi KSE–KSE Zomba 3–1 (1–0)
Döbrököz, v.: Berengyán (Tóth T., Papp Sz.)
Gólszerző: Varga R. (44.), Török A. (54.), Nagy Á. (75.), illetve Márton Á. (70.)

Vármegye III. Dél: Döbröközi KSE–KSE Zomba

Fotók: Kiss Albert

 

 

