Az első pontra itt az első dalmandi gól, mégsem örülhet a csapat (galéria)

Azt követően, hogy az előző fordulóban megszakította két és féléves pont nélküli sorozatát a Dalmandi SK, most megszerezte első góljait a csapat a vármegyei III. osztály déli régiójában. A két találattal sem kerülték el azonban a nagyarányú vereséget, míg a listavezető Szedres egy tucat gól rámolt be Dunaszentgyörgyön. A forduló rangadóján a Gerjen és a Zomba megosztoztak a pontokon.

Fordulatos mérkőzésen megosztozott a pontokon a Gerjen és a Zomba a vármegyei III. osztály rangadóján

Fotó: Molnár Gyula

Vármegyei III. osztály, Dél, 8. forduló

Gerjeni SE–KSE Zomba 4–4 (3–2)

Gerjen, v.: Murányi M. (Sárosdi, Murányi R.)

Gólszerző: Holweiger Z. (10., 32., 37.), Pesti V. (66.), illetve Kalmár Zs. (42., 69.), Tamás D. (8.), Holweiger R. (82., öngól)

Döbröközi KSE–Dalmandi SK 14–2 (7–1)

Döbrököz, v.: Tóth T. (Heitzmann)

Gólszerző: Török A. (1., 8., 13., 57., 88.), Héra (23., 28.), Török Cs. (51., 79.), Greschner (10.), Vörös Á. (15.), Király R. (53.), Gombos (73.), Nagy D. (83.), illetve Szabó Z. (21.), Ujvári (48.)