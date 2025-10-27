október 27., hétfő

Vármegye III-as foci

9 perce

Az első pontra itt az első dalmandi gól, mégsem örülhet a csapat (galéria)

Címkék#Gerjeni SK#megyei III. bajnokság#zomba#dalmandi sk#Megyei III. osztály

Teol.hu

Azt követően, hogy az előző fordulóban megszakította két és féléves pont nélküli sorozatát a Dalmandi SK, most megszerezte első góljait a csapat a vármegyei III. osztály déli régiójában. A két találattal sem kerülték el azonban a nagyarányú vereséget, míg a listavezető Szedres egy tucat gól rámolt be Dunaszentgyörgyön. A forduló rangadóján a Gerjen és a Zomba megosztoztak a pontokon.

vármegyei iii. osztály dél gerjen zomba
Fordulatos mérkőzésen megosztozott a pontokon a Gerjen és a Zomba a vármegyei III. osztály rangadóján
Fotó: Molnár Gyula

Vármegyei III. osztály, Dél, 8. forduló

Gerjeni SE–KSE Zomba 4–4 (3–2)
Gerjen, v.: Murányi M. (Sárosdi, Murányi R.)
Gólszerző: Holweiger Z. (10., 32., 37.), Pesti V. (66.), illetve Kalmár Zs. (42., 69.), Tamás D. (8.), Holweiger R. (82., öngól)

Döbröközi KSE–Dalmandi SK 14–2 (7–1)
Döbrököz, v.: Tóth T. (Heitzmann)
Gólszerző: Török A. (1., 8., 13., 57., 88.), Héra (23., 28.), Török Cs. (51., 79.), Greschner (10.), Vörös Á. (15.), Király R. (53.), Gombos (73.), Nagy D. (83.), illetve Szabó Z. (21.), Ujvári (48.)

Kaposszekcső-Csikóstőttős KSE–Őcsény SK 0–8 (0–3)
Csikóstőttős, v.: Málinger (Albert J., Kiss J.)
Gólszerző: Birtalan D. (34., 49., 54.), Horváth F. (5., 85.), Schiszler (21.), Kovács R. (65.), Sztojka R. (87.)

Gyapa-Dunaszentgyörgy–Szedresi SE 1–12 (1–3)
Dunaszentgyörgy, v.: Szabó P. (Weitner)
Gólszerző: Haag (15.), illetve Csontos M. (8., 44., 52.), Csóka K. (72., 83., 85.), Szabó T. (35., 59.), Rikkers (75., 80.), Fodor L. (55.), Miklósa (70.)

Gyönki SE–Sióagárdi SE 2–2 (1–2)
Gyönk, v.: Agócs (Sütő Z., Szabó Z.)
Gólszerző: Jákob J. (14.), Simon J. (54.), illetve Dóczi (9., 13.)

Vármegye III: Gerjeni SE–KSE Zomba

Fotók: Molnár Gyula

 

 

