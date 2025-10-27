9 perce
Az első pontra itt az első dalmandi gól, mégsem örülhet a csapat (galéria)
Azt követően, hogy az előző fordulóban megszakította két és féléves pont nélküli sorozatát a Dalmandi SK, most megszerezte első góljait a csapat a vármegyei III. osztály déli régiójában. A két találattal sem kerülték el azonban a nagyarányú vereséget, míg a listavezető Szedres egy tucat gól rámolt be Dunaszentgyörgyön. A forduló rangadóján a Gerjen és a Zomba megosztoztak a pontokon.
Vármegyei III. osztály, Dél, 8. forduló
Gerjeni SE–KSE Zomba 4–4 (3–2)
Gerjen, v.: Murányi M. (Sárosdi, Murányi R.)
Gólszerző: Holweiger Z. (10., 32., 37.), Pesti V. (66.), illetve Kalmár Zs. (42., 69.), Tamás D. (8.), Holweiger R. (82., öngól)
Döbröközi KSE–Dalmandi SK 14–2 (7–1)
Döbrököz, v.: Tóth T. (Heitzmann)
Gólszerző: Török A. (1., 8., 13., 57., 88.), Héra (23., 28.), Török Cs. (51., 79.), Greschner (10.), Vörös Á. (15.), Király R. (53.), Gombos (73.), Nagy D. (83.), illetve Szabó Z. (21.), Ujvári (48.)
Kaposszekcső-Csikóstőttős KSE–Őcsény SK 0–8 (0–3)
Csikóstőttős, v.: Málinger (Albert J., Kiss J.)
Gólszerző: Birtalan D. (34., 49., 54.), Horváth F. (5., 85.), Schiszler (21.), Kovács R. (65.), Sztojka R. (87.)
Gyapa-Dunaszentgyörgy–Szedresi SE 1–12 (1–3)
Dunaszentgyörgy, v.: Szabó P. (Weitner)
Gólszerző: Haag (15.), illetve Csontos M. (8., 44., 52.), Csóka K. (72., 83., 85.), Szabó T. (35., 59.), Rikkers (75., 80.), Fodor L. (55.), Miklósa (70.)
Gyönki SE–Sióagárdi SE 2–2 (1–2)
Gyönk, v.: Agócs (Sütő Z., Szabó Z.)
Gólszerző: Jákob J. (14.), Simon J. (54.), illetve Dóczi (9., 13.)
