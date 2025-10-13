október 13., hétfő

Vármegye III - Észak

1 órája

Negyed évszázad után rangadóval tért vissza a két gárda összecsapása (galéria)

Címkék#Iregszemcse#Megyei III. osztály#Madocsa

Huszonhat évet követően találkozott ismét a Madocsa és az Iregszemcse és újfent a vármegyei III. osztályban csapott össze a két gárda.

Teol.hu

A Madocsa és az Iregszemcse is szomszédvári rangadóról érkezett a derbire, amit huszonhat (!) év elteltével rendeztek ismét. A két csapat legutóbb az 1999/2000-es idényben szerepeltek egy csoportba, akkor szintén a III. osztály Északi csoportjában. Ezúttal Böde Dániel csapata örülhetett a pontoknak.

madocsa se iregszemcsei se vármegyei iii. osztály észak megyei iii
Negyed évszázad után csapott össze a Madocsa és az Iregszemcse a megyei III. osztályban
Fotó: Molnár Gyula

A Nagydorog három duplázóval, emberelőnyben dolgozta le háromgólos hátrányát, ezzel tapad a továbbra is hibátlan Pálfára. A Magyarkeszi szintén gólgazdag meccsen győzött, a Bölcske második csapata a második szomszédvári derbijét már megnyerte.

Vármegyei III. osztály, Észak, 6. forduló

Nagydorog KSE–Tamási 2009 FC 6–4 (1–3)
Nagydorog, v.: Lengyel S. (Farkas T., Csobot L.)
Gólszerző: Subi T. (33., 90+2.), Gerőfi (62., 86., mindkettő 11-esből), Sáfrány (67., 76.), illetve Teszler R. (17., 50.), Marekkel S. (2.), Varga M. (43.)
Kiállítva: Molnár T. (88.), illetve Juhász A. (61.)

Madocsa SE–Iregszemcsei SE 2–1 (1–0)
Madocsa, v.: Kiss G. (Zászlósi, Horváth T.)
Gólszerző: Gondos (30.), Váli (86.), illetve Horváth K. (67.)
Kiállítva: Horváth K. (90+4., Iregszemcse)

Fotó: Molnár Gyula

Kajdacsi SE–Pálfai SE 1–6 (1–3)
Kajdacs, v.: Csobot L. (Farkas T., Lengyel S.)
Gólszerző: Király P. (9.), illetve Markó (10.), Tóth Zs. (32.), Szabó V. (38.), Végh M. (62.), Szabó D. (82.), Orsós D. (87.)

Németkéri SE–Bölcskei SE II 0–2 (0–0)
Németkér, v.: Lengyel S. (Heitzmann, Weitner)
Gólszerző: Németh B. (64.), Berényi P. (85.)

Magyarkeszi KSE–Dunakömlődi SE 9–2 (6–0)
Magyarkeszi, v.: Tálas (Kovács K., Csobot L.)
Gólszerző: Goman D. (15., 26., 31., 42.), Orosz Á. (23., 86.), Péter K. (5.), Teplán L. (47.), Papp G. (68.), illetve Csereklei (56.), Szívós (75.)

 

Vármegye III, Észak: Madocsa SE–Iregszemcsei SE

Fotók: Molnár Gyula

 

 

