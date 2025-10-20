A rangadó után is megőrizte makulátlan mérlegét a bajnoki címvédő (galéria)

A listavezető Pálfa a második helyezett Nagydorogot fogadta a vármegyei III. osztály északi régiójának hétvégi rangadóján. A nyugati bajnok korán hátrányba került, végül a mérkőzés hajrájában megőrizte hibátlan mérlegét. Az Iregszemcse győzelmével feljött a második helyre, a Madocsa győztes szomszédvári rangadójával már a dobogós. A Magyarkeszi későn ébredt, a Györköny pedig hatodik bajnokiját is elveszítette.

A sötét mezes Pálfa megőrizte hibátlan mérlegét a vármegyei III. osztályban

Fotó: Molnár Gyula

Tamási 2009 FC–Magyarkeszi KSE 5–3 (3–0)

Tamási, v.: Csobot L. (Albert J., Tóth T.)

Gólszerző: Hegedűs D. (12., 55.), Teszler R. (42.), Pruck (44.), Horváth Cs. (64.), illetve Orosz Á. (62.), Péter K. (79.), Goman D. (88.)

Dunakömlődi SE–Madocsa SE 1–5 (0–4)

Dunakömlőd, v.: Kovács L. (Debreceni K.)

Gólszerző: Csereklei (74.), illetve Szlucska (27., 42.), Böde I. (11.), Horváth M. (14., öngól), Madár K. (83.)

Sokan voltak kíváncsiak a rangadóra

Fotó: Molnár Gyula

Iregszemcsei SE–Németkéri SE 4–0 (1–0)

Iregszemcse, v.: Tóth T. (Albert J.)

Gólszerző: Orsós R. (18.), Tóthi R. (48.), Bognár F. (56.), Horváth K. (80.)

Bölcskei SE II–Györköny SE 6–0 (1–0)

Bölcske, v.: Száraz Z. (Álló, Málinger)

Gólszerző: Kövesdi R. (51., 65., 85., a második és harmadik 11-esből), Németh B. (69., 71.), Besenczi I. (31.)

Pálfai SE–Nagydorog KSE 4–1 (1–1)

Pálfa, v.: Tálas (Nagy Z.)

Gólszerző: Rezicska R. (32.), Szalai R. (79.), Szabó V. (82.), Polyák (90.), illetve Acsádi N. (11.)