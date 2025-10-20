október 20., hétfő

Vendel névnap

12°
+13
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegye III, Észak

1 órája

A rangadó után is megőrizte makulátlan mérlegét a bajnoki címvédő (galéria)

Címkék#Pálfa#Nagydorog#Megyei III. osztály

A dobogósok rangadóját a Pálfai SE nyerte, a Madocsa SE pedig szomszédvári rangadót nyert. A vármegyei III. osztály 7. fordulójának eredményei Északon.

Teol.hu

A listavezető Pálfa a második helyezett Nagydorogot fogadta a vármegyei III. osztály északi régiójának hétvégi rangadóján. A nyugati bajnok korán hátrányba került, végül a mérkőzés hajrájában megőrizte hibátlan mérlegét. Az Iregszemcse győzelmével feljött a második helyre, a Madocsa győztes szomszédvári rangadójával már a dobogós. A Magyarkeszi későn ébredt, a Györköny pedig hatodik bajnokiját is elveszítette.

vármegyei iii. osztály észak pálfai se nagydorog kse
A sötét mezes Pálfa megőrizte hibátlan mérlegét a vármegyei III. osztályban
Fotó: Molnár Gyula

Vármegyei III. osztály, Észak, 7. forduló

Tamási 2009 FC–Magyarkeszi KSE 5–3 (3–0)
Tamási, v.: Csobot L. (Albert J., Tóth T.)
Gólszerző: Hegedűs D. (12., 55.), Teszler R. (42.), Pruck (44.), Horváth Cs. (64.), illetve Orosz Á. (62.), Péter K. (79.), Goman D. (88.)

Dunakömlődi SE–Madocsa SE 1–5 (0–4)
Dunakömlőd, v.: Kovács L. (Debreceni K.)
Gólszerző: Csereklei (74.), illetve Szlucska (27., 42.), Böde I. (11.), Horváth M. (14., öngól), Madár K. (83.)

Sokan voltak kíváncsiak a rangadóra
Fotó: Molnár Gyula

Iregszemcsei SE–Németkéri SE 4–0 (1–0)
Iregszemcse, v.: Tóth T. (Albert J.)
Gólszerző: Orsós R. (18.), Tóthi R. (48.), Bognár F. (56.), Horváth K. (80.)

Bölcskei SE II–Györköny SE 6–0 (1–0)
Bölcske, v.: Száraz Z. (Álló, Málinger)
Gólszerző: Kövesdi R. (51., 65., 85., a második és harmadik 11-esből), Németh B. (69., 71.), Besenczi I. (31.)

Pálfai SE–Nagydorog KSE 4–1 (1–1)
Pálfa, v.: Tálas (Nagy Z.)
Gólszerző: Rezicska R. (32.), Szalai R. (79.), Szabó V. (82.), Polyák (90.), illetve Acsádi N. (11.)

 

Vármegyei III. osztály: Pálfai SE–Nagydorog KSE

Fotók: Molnár Gyula

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu