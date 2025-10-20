16 perce
A rangadó után is megőrizte makulátlan mérlegét a bajnoki címvédő (galéria)
A dobogósok rangadóját a Pálfai SE nyerte, a Madocsa SE pedig szomszédvári rangadót nyert. A vármegyei III. osztály 7. fordulójának eredményei Északon.
A listavezető Pálfa a második helyezett Nagydorogot fogadta a vármegyei III. osztály északi régiójának hétvégi rangadóján. A nyugati bajnok korán hátrányba került, végül a mérkőzés hajrájában megőrizte hibátlan mérlegét. Az Iregszemcse győzelmével feljött a második helyre, a Madocsa győztes szomszédvári rangadójával már a dobogós. A Magyarkeszi későn ébredt, a Györköny pedig hatodik bajnokiját is elveszítette.
Vármegyei III. osztály, Észak, 7. forduló
Tamási 2009 FC–Magyarkeszi KSE 5–3 (3–0)
Tamási, v.: Csobot L. (Albert J., Tóth T.)
Gólszerző: Hegedűs D. (12., 55.), Teszler R. (42.), Pruck (44.), Horváth Cs. (64.), illetve Orosz Á. (62.), Péter K. (79.), Goman D. (88.)
Dunakömlődi SE–Madocsa SE 1–5 (0–4)
Dunakömlőd, v.: Kovács L. (Debreceni K.)
Gólszerző: Csereklei (74.), illetve Szlucska (27., 42.), Böde I. (11.), Horváth M. (14., öngól), Madár K. (83.)
Iregszemcsei SE–Németkéri SE 4–0 (1–0)
Iregszemcse, v.: Tóth T. (Albert J.)
Gólszerző: Orsós R. (18.), Tóthi R. (48.), Bognár F. (56.), Horváth K. (80.)
Bölcskei SE II–Györköny SE 6–0 (1–0)
Bölcske, v.: Száraz Z. (Álló, Málinger)
Gólszerző: Kövesdi R. (51., 65., 85., a második és harmadik 11-esből), Németh B. (69., 71.), Besenczi I. (31.)
Pálfai SE–Nagydorog KSE 4–1 (1–1)
Pálfa, v.: Tálas (Nagy Z.)
Gólszerző: Rezicska R. (32.), Szalai R. (79.), Szabó V. (82.), Polyák (90.), illetve Acsádi N. (11.)
Vármegyei III. osztály: Pálfai SE–Nagydorog KSEFotók: Molnár Gyula