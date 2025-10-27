október 27., hétfő

Vármegye III-as foci

2 órája

Gólzáporos forduló Északon – drámák, kiállítás és őrült meccsek minden pályán!

Címkék#megyei III. bajnokság#Pálfa#Megyei III. osztály

Tovább őrzi hibátlan mérlegét a Pálfa, míg a hétvégén szintén három pontot bezsebelő Iregszemcse és Madocsa egyelőre tisztes távolságól követi az előző idény nyugati bajnokát a vármegyei III. osztály északi csoportjában. A Nagydorog magabiztosan, a Németkér nehezen tartotta otthon a három pontot.

vármegyei iii. osztály észak pálfa
Majdnem eltékozolta háromgólos előnyét a Pálfa a vármegyei III. osztályban Északon
Fotó: Molnár Gyula

Vármegyei III. osztály, Észak, 8. forduló

Györköny SE–Iregszemcse SE 0–1 (0–1)
Györköny, v.: Tálas (Ömböli, Kovács L.)
Gólszerző: Veszprémi R. (39.)

Nagydorog KSE–Kajdacsi SE 5–2 (2–1)
Nagydorog, v.: Berengyán (Fazekas M., Papp Sz.)
Gólszerző: Sáfrány (12., 76.), Gerőfi (32., 11-esből), Nyári (79.), Taubl (82.)

Németkéri SE–Dunakömlődi SE 5–3 (2–2)
Németkér, v.: Varga G. (Topánka, Kovács K.)
Gólszerző: Kovács M. (23.), Szemes (42.), Csonka J. (48.), Kertész N. (71.), Nagy I. (87.), illetve Glósz (33., 78.), Csereklei (35.)

Madocsa SE–Tamási 2009 FC 4–2 (2–0)
Madocsa, v.: Málinger (Papp Sz., Fazekas M.)
Gólszerző: Szlucska (10., 80.), Varga T. (6.), Böde I. (74.), illetve Marekkel S. (60.), Lénárt B. (70.)

Magyarkeszi KSE–Pálfai SE 2–3 (0–3)
Magyarkeszi, v.: Lengyel S. (Weitner, Albert J.)
Gólszerző: Teplán L. (61.), Orosz M. (65.), illetve Szabó D. (25., 28.), Rezicska R. (23.). Kiállítva: Móri K. (55., Pálfa)

