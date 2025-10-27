Gólzáporos forduló Északon – drámák, kiállítás és őrült meccsek minden pályán!

Tovább őrzi hibátlan mérlegét a Pálfa, míg a hétvégén szintén három pontot bezsebelő Iregszemcse és Madocsa egyelőre tisztes távolságól követi az előző idény nyugati bajnokát a vármegyei III. osztály északi csoportjában. A Nagydorog magabiztosan, a Németkér nehezen tartotta otthon a három pontot.

Majdnem eltékozolta háromgólos előnyét a Pálfa a vármegyei III. osztályban Északon

Fotó: Molnár Gyula

Györköny SE–Iregszemcse SE 0–1 (0–1)

Györköny, v.: Tálas (Ömböli, Kovács L.)

Gólszerző: Veszprémi R. (39.)

Nagydorog KSE–Kajdacsi SE 5–2 (2–1)

Nagydorog, v.: Berengyán (Fazekas M., Papp Sz.)

Gólszerző: Sáfrány (12., 76.), Gerőfi (32., 11-esből), Nyári (79.), Taubl (82.)

Németkéri SE–Dunakömlődi SE 5–3 (2–2)

Németkér, v.: Varga G. (Topánka, Kovács K.)

Gólszerző: Kovács M. (23.), Szemes (42.), Csonka J. (48.), Kertész N. (71.), Nagy I. (87.), illetve Glósz (33., 78.), Csereklei (35.)