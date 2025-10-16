Kétszer lépett ugyanabba a folyóba a paksi csapat alapembere

Vas Gábornak, a Paksi FC védőjének a Puskás Akadémia ellen 3–2-re megnyert bajnoki rangadó első félidejében egy ütközést követően a vállában elszakadtak a szalagok. Az orvosi papírok szerint tok- és tokszalag-szakadása, valamint ínszakadása lett, így mindenképpen csak egy komoly műtéttel állítható helyre az ízület stabilitása és mobilitása. Időközben a labdarúgó átesett a beavatkozáson.

„Szerencsére minden rendben zajlott – mondta a klub honlapjának Vas Gábor. – Nem izgultam, hiszen sajnos már volt hasonló műtétem, így nagyjából tudtam, mire számíthatok. Már itthon vagyok, és könnyű nyújtógyakorlatokat végzek, hogy megelőzzem az izmok rövidülését. Szerencsére az alvásom is sokat javult, mert a folyamatos fájdalmak miatt az első két-három napban nem igazán ment a pihenés. Mostanra a fájdalmak lassan enyhülnek, egyre jobban érzem magam, bár tudom, hogy egy hosszabb felépülés vár rám.”

Vas alapembernek számít a Magyar Kupa-címvédő Paksban, hiszen az előző idényben 31, azt megelőzően 22 tétmérkőzésen lépett pályára.