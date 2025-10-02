október 2., csütörtök

Rosszkor jött a sérülés

1 órája

Elszakadtak a szalagok a paksi Vas Gábor vállában

Vas Gábor, a labdarúgó NB I-ben éllovas Paksi FC hátvédjének egyik vállában elszakadtak a szalagok, ezért hónapokig nem játszhat.

Teol.hu

A klub honlapjának beszámolója szerint Vas szombaton, a Puskás Akadémia ellen 3–2-re megnyert rangadó első félidejében egy ütközés következtében sérült meg. 

Hosszabb kihagyás vár Vas Gáborra
Fotó: Molnár Gyula

A labdarúgó felidézte: a válla előbb kiugrott a helyéről, majd magától visszaugrott és a fájdalom teljesen megszűnt. Hétfőn a csapattal edzett, panaszmentes volt, azonban a keddi vizsgálati eredményekből kiderült, komolyabb a probléma. A lelet szerint tok- és tokszalag-szakadása, valamint ínszakadása van, így hamarosan egy komoly vállműtét vár rá. „Az orvosok szerint legkésőbb jövő tavasszal térhetek vissza, ami körülbelül öt hónapos kihagyást jelent” – mondta Vas, akinek az elmúlt két évben többször is gondja akadt a vállával, amióta egy szerencsétlen játékhelyzet során ráesett. 
Amikor egészséges, a hátvéd alapembernek számít a Magyar Kupa-címvédő Paksban, hiszen az előző idényben 31, azt megelőzően 22 tétmérkőzésen lépett pályára.

