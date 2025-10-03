október 3., péntek

Helyi sport

1 órája

Az egyik legpechesebb futballista címet kaphatná Vas Gábor

Két év leforgása alatt a hatodik komolyabb sérülését szenvedte el Vas Gábor, akire most több hónap kihagyás vár.

Teol.hu

Újabb műtét és újabb hosszú kihagyás vár Vas Gáborra, akinek a Puskás Akadémia elleni hazai bajnoki mérkőzésen ugrott ki a válla. Az első jelentések alapján nem tűnt súlyosnak a sérülés, hiszen a Paksi FC fiatal védője három nappal később már edzésre jelentkezett, az MR-vizsgálat azonban tok- és tokszalag-szakadást, valamint ínszakadást állapított meg.

vas gábor sérülés paksi fc
Vas Gábor a korábbi sérüléseit maga mögött hagyta, de jött az újabb
Fotó: Török Attila

– Minimális a fájdalmam, még elviselhető szinten van, de napról napra egyre rosszabb. Mást nem tudok tenni, mint, hogy pihentetem, bízom abban, hogy minél hamarabb sor kerül a műtétre, ami után megkezdhetem a rehabilitációt a visszatéréshez – fogalmazott portálunk megkeresésére a 22 éves hátvéd, akit éppen az orvoshoz tartó úton értünk utol telefonon.

Egy sportoló életében egyetlen sérülés sem jön jókor, Vas Gábor ugyanakkor sorra kapja a pofonokat. Fiatal kora ellenére már nem az első komolyabb sérülését szenvedi el, 2023 augusztusában a kulcscsontja, tavaly márciusban pedig az orra törött el egy Újpest elleni találkozón, majd szűk félévvel később a felnőttválogatott edzésén kisebb beszakadás keletkezett a jobb combhajlítójában, emiatt el is hagyta Telkit. Az idei szezonban is volt egy rövidebb kihagyása, a Győr elleni bajnokin részleges külső bokaszalag-szakadást szenvedett.

– Nagyon rosszul élem meg ezeket a helyzeteket, azt sem tudom mondani, hogy meg lehet szokni. Mindig van egy mélypont, nekem ez most rögtön a sérüléskor jött el. Még most sem tudok jókat aludni éjszakánként, nemcsak a fájdalom miatt, hanem mert esténként eszembe jut a szituáció, ami azt okozza. Próbálok már csak előre nézni és remélem, hogy a tavaszi szezon elején már ismét bevethető leszek – bizakodott a korábbi korosztály válogatott védő.

A listavezető Paksi FC vasárnap 16.30 órakor a címvédő Ferencváros otthonában lép pályára a Fizz Liga kilencedik fordulójában.

 

