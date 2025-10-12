október 12., vasárnap

Vármegye I-es foci

2 órája

Vendégsiker a volt NB III-as csapatok rangadóján

Munkatársunktól

Továbbra is őrzi veretlenségét a listavezető Bölcske a vármegyei I. osztályban, az előző idényben még NB III-as csapatok meccsét a Bonyhád nyerte, míg a kakasdiak Bátaszékről tudták elhozni a három pontot.

Fotó: Molnár Gyula

Vármegyei I. osztály, 8. forduló

Bátaszék SE–Kakasd SE 0–3 (0–1)
Bátaszék, v.: Szappanyos (Málinger, Tóth T.)
Bátaszék: Péter J. – Bajusz K., Máté N., Héhn F., Varjas B. – Vituska N. (Nagy Zs., 84.), Karaszi (Fricsi, 84.), Gábor G., Csapó A. – Farkas A., Lizák P. (Zsók J., 70.). Edző: Takács Norbert
Kakasd: Siklósi – Grassy (Adorján Á., 52.), Bús M., Temesi, Mayer N. – Réti D. (Csergő, 86.), Török Á. – Kófiás (Hucker, 75.), Kapéter K., Kósa (Zsiga K., 86.) – Mácsik M. (Sztehló, 75.). Edző: Bózsó Gábor
A hazaiak léptek fel kezdeményezőbben, ezáltal a több lehetőség is előttük adódott, ugyanakkor a fegyelmezetten védekező és jól kontrázó vendégek kihasználták az ellenfél hibáit.
Gólszerző: Mayer N. (10.), Kósa (60.), Mácsik M. (70.)

Bölcskei SE–Dombóvári LK 2–0 (0–0)
Bölcske, v.: Álló (Hauck, Prantner M.)
Bölcske: Varga M. – Jankó, Binder, Fenyősi, Hanol M. (Juhász D., 89.) – Heisler (Laták, 74.), Kovács E., Horváth K. – Szili I., Szauer (Bognár B., a szünetben), Blatt. Edző: Nagy Lajos
Dombóvár: Karádi – Szakó, Várai, Kierdorf, Illés I. – Végh P. (Kis D., 55.) – Dürvanger, Kardos L., Sólyom B., Nagy Á. (Őszi, 70.) – Hovorka. Játékos-edző: Kis Dániel
A hazaiak irányították a mérkőzést, a kérdés csak az volt, mikor szerzik meg a vezető találatot. Ahogy ez megtörtént, rögtön rárúgták a második gólt, ezzel el is dőlt a találkozó sorsa. A Bölcske megérdemelt győzelmet aratott a masszív, jól küzdő riválisa felett.
Gólszerző: Horváth K. (71.), Bognár B. (73.)

Dunaföldvári FC–Bonyhád VLC 2–5 (2–2) 
Dunaföldvár, v.: Farkas R. (Álló, Osztermájer G.)
Dunaföldvár: Weixl – Polgár Sz., Kovács M. (Berkes, 55.), Virág D. – Valaczka (Papp A., 68.), Kun J., Prantner G., Horváth Balázs, Horváth Bálint (Miklós M., 77.) – Zadravecz (Czigler, 68.), Makó. Edző: Kerekes Béla
Bonyhád: Schleinig – Niklos (Fazekas N., 79.), Máté R., Bognár S. (Molnár M., 5.), Sásdi B. – Biszak (Szeiler, 70.), Sásdi A., Farkas M. (Keszler K., 65.), Virág R. (Tóth G., 77.) – Bodó J., Pap R. Edző: Sárai György
Az első félidőben pariban volt a tapasztaltabb játékosokat felvonultató vendégekkel a Dunaföldvár, de rutintalanságuk tizenegyeshez vezetett és a végére el is fáradtak a fiatal hazai játékosok.
Gólszerző: Makó (14.), Prantner G. (33., 11-esből), illetve Máté R. (18., 40., 83., az első és harmadik 11-esből), Pap R. (60., 63.)

Vármegyei I. osztály: Bölcskei SE–Dombóvári LK

Fotók: Molnár Gyula

 

